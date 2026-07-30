Incendio consume tres viviendas en la ciudad de Colón

Tres casas resultaron totalmente destruidas tras un siniestro registrado en la ciudad de Colón; el Cuerpo de Bomberos logró sofocar el fuego sin reporte de víctimas.

Colón/Un incendio declarado durante la madrugada destruyó tres viviendas ubicadas en calle 2, entre las avenidas Herrera y Amador Guerrero, en la ciudad de Colón.

De acuerdo con el informe preliminar, el siniestro comenzó en una de las estructuras y se propagó rápidamente hacia las dos casas colindantes. Ante la emergencia, unidades del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al sitio para iniciar las labores de extinción y contener el avance de las llamas hacia las propiedades aledañas.

El subteniente Luis Moreno, del Cuerpo de Bomberos, confirmó que el reporte de la emergencia se recibió alrededor de las 3:00 a.m. Tras la intervención de los camiones de extinción, el personal de emergencia logró controlar la situación de forma efectiva.

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"Afortunadamente, se logró sofocar el incendio sin que se reportaran personas heridas ni víctimas lamentables", detalló el subteniente Moreno respecto al saldo del operativo.

En total, tres residencias sufrieron pérdidas materiales cuantiosas y daños severos en sus estructuras. Tras controlar el fuego, inspectores de la Oficina de Seguridad y personal del equipo de rescate del Cuerpo de Bomberos iniciaron las investigaciones en el lugar para determinar las causas del incendio.

Con información de Néstor Delgado.