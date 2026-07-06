Incendio en San Felipe | Bomberos apuntan a una posible falla eléctrica como origen del siniestro

Panamá realizará el Congreso Internacional de Estrategia y Seguridad Bomberil , el cual comenzará este 7 de julio y reunirá a representantes de más de 15 países para intercambiar experiencias.

Panamá/Una posible falla eléctrica comienza a perfilarse como la principal hipótesis del incendio que hace varios días consumió dos caserones y un local comercial en San Felipe, dejó unas 50 personas damnificadas y obligó a un amplio despliegue de unidades de emergencia.

Aunque el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá aclaró que la investigación aún no ha terminado y que no existe una causa definitiva, las primeras diligencias apuntan hacia un problema en el sistema eléctrico de las antiguas estructuras afectadas.

El director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Víctor Álvarez, explicó que la institución únicamente determina el posible punto de origen y la posible causa del incendio, pero no establece responsabilidades.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá no determina quién fue el responsable. Solamente ve dos aspectos importantes: posible punto de origen y posible causa. En estos momentos, decirles a ustedes cuál fue la causa específica o el punto de origen no lo podemos hacer porque están en investigación", manifestó.

Álvarez explicó que este tipo de investigaciones requiere pruebas científicas, peritajes y la recopilación de testimonios antes de emitir una determinación técnica.

Muchas veces hay que hacer pruebas científicas, peritajes, citación a las personas para escuchar las declaraciones de ellos y poder entonces, en base a eso, tomar una definición", señaló.

No obstante, indicó que las evidencias recopiladas hasta el momento orientan la investigación hacia una posible falla en las acometidas eléctricas de los inmuebles.

Lo que apunta, no es definitivo, que pueda haber temas eléctricos de acometida eléctrica, recordando que son infraestructuras o estructuras muy viejas", precisó.

Mientras avanzan las investigaciones, el Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a reforzar las medidas de prevención en edificaciones antiguas, especialmente en caserones con instalaciones eléctricas que podrían representar un riesgo si no reciben mantenimiento adecuado.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una conferencia de prensa en la que también se anunció la realización del Congreso Internacional de Estrategia y Seguridad Bomberil, que comenzará este 7 de julio en Panamá y reunirá a representantes de más de 15 países para intercambiar experiencias y fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias.

Cabe señalar que, la semana pasada se dieron cuatro incendios, de los cuales tres fueron en el corregimiento de San Felipe y uno en Betania.

Con información de Jocelyn Mosquera.