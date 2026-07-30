Alberto López Tom asume la presidencia de Apede para el período 2026-2027

La nueva junta directiva de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa enfocará su gestión en el análisis técnico de temas nacionales y el diálogo estratégico con el Ejecutivo.

Ciudad de Panamá/En un acto oficial que reunió a representantes del sector empresarial y gubernamental, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) celebró la ceremonia de toma de posesión de su nueva junta directiva, la cual estará liderada por Alberto López Tom durante el período 2026-2027.

El evento marcó el inicio de una gestión que priorizará el estudio riguroso de los principales temas de la agenda económica de Panamá.

Durante su intervención, el nuevo presidente de Apede, Alberto López Tom, adelantó que el gremio evaluará con criterio técnico las iniciativas gubernamentales en desarrollo.

"Primero tenemos que escuchar cuál es la propuesta del Gobierno y, en base a la propuesta del Gobierno, la analizaremos. Pero lo que sí te puedo decir es que nosotros nos vamos a enfocar en un análisis objetivo, un análisis de hechos, un análisis científico, alejado de las emociones y alejado de las ideologías. Esa es nuestra función: tenemos que ser objetivos y, sobre esa base, tomar las mejores decisiones para el país", destacó López Tom.

La ceremonia contó con la participación del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quien respaldó el enfoque de consulta y fundamentación técnica en las políticas públicas.

"Nosotros vamos a seguir emitiendo comunicados públicos, vamos a seguir hablando con la población, vamos a seguir consultando, vamos a seguir escuchando. Eso es lo que queremos: en base a propuestas, en base a información dura, científica y técnica, poderle hacer una propuesta al Presidente de la República", señaló el titular del MICI.