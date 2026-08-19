¿Incapacidad falsa? Minsa denunciará penalmente los certificados fraudulentos

El Ministerio de Salud recordó que estos certificados deben constituir un reflejo fiel de la atención médica brindada al paciente y ser emitidos personalmente por el profesional de la salud que realizó la evaluación.

Ciudad de Panamá/Las personas que intenten presentar o emitir certificados médicos de incapacidad falsos se enfrentarán ahora a la justicia penal. Así lo determinó el Ministerio de Salud (Minsa) tras ajustar sus controles de verificación mediante un nuevo decreto que exige denunciar de inmediato ante el Ministerio Público cualquier irregularidad.

En una reciente modificación del procedimiento para la verificación de autenticidad de los certificados médicos de incapacidad, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control, seguimiento y trazabilidad de estos documentos, e Mnsa estableció esta medida.

Mediante un Decreto Ejecutivo publicado en Gaceta Oficial, que introduce cambios al Decreto Ejecutivo No. 17 del 11 de agosto de 2025, normativa que estableció el procedimiento para solicitar la verificación de autenticidad de los certificados médicos de incapacidad.

Uno de los principales cambios establece que, cuando la Autoridad Regional de Salud advierta una conducta presuntamente delictiva durante el proceso de verificación, deberá poner el hecho en conocimiento del Ministerio Público mediante la presentación de la denuncia correspondiente.

De esta manera, las autoridades regionales de salud tendrán la responsabilidad de iniciar los trámites ante las autoridades judiciales de su jurisdicción cuando existan indicios de una posible conducta ilícita relacionada con un certificado médico de incapacidad.

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El Minsa recordó que estos certificados deben constituir un reflejo fiel de la atención médica brindada al paciente y ser emitidos personalmente por el profesional de la salud que realizó la evaluación.

La resolución advierte que un certificado que no se ajuste a la realidad puede generar un proceso administrativo contra el profesional que lo expide, sin perjuicio de las posibles responsabilidades civiles y penales que correspondan.

El documento también hace referencia al Código Penal, que contempla sanciones para conductas relacionadas con la falsedad documental. Estas disposiciones pueden alcanzar a los médicos que expidan certificados falsos, así como a las personas que los utilicen.

La normativa señala además que el Código Procesal Penal permite a los jueces verificar posteriormente los certificados médicos presentados por abogados para justificar su ausencia en audiencias.

Como parte de los cambios, el Minsa también aprobó un nuevo formulario denominado “Formulario de Verificación de Autenticidad del Certificado de Incapacidad Médico”, que deberá ser utilizado por las unidades administrativas competentes en este proceso y que forma parte integral del decreto como Anexo I.

El Ministerio de Salud indicó que la descentralización del procedimiento busca reducir los tiempos administrativos, fortalecer la transparencia y facilitar a los ciudadanos un acceso más rápido y seguro al proceso de verificación.

Con las modificaciones, el Minsa busca reforzar la vigilancia sobre los certificados médicos de incapacidad y garantizar que estos documentos mantengan su valor como respaldo de la condición de salud de los pacientes, así como la confianza en los procesos administrativos y judiciales en los que sean utilizados.