Minsa iniciará el 24 de agosto aplicación de anticuerpo monoclonal contra el VRS

Las dosis del medicamento llegarán al país durante esta semana y serán distribuidas entre las 15 regiones de Salud a nivel nacional.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) inició este lunes una capacitación nacional dirigida a más de 100 profesionales de la salud, como parte de la implementación del anticuerpo monoclonal contra el virus respiratorio sincitial (VRS), cuya aplicación comenzará a partir del próximo 24 de agosto.

Las dosis del medicamento llegarán al país durante esta semana y serán distribuidas entre las 15 regiones de Salud a nivel nacional. En una primera etapa, la aplicación se concentrará en áreas priorizadas, entre ellas las comarcas y la provincia de Darién, donde se registra una importante procedencia de casos de esta enfermedad respiratoria.

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, explicó que esta estrategia forma parte de un proceso iniciado en 2025 con la incorporación de la vacuna contra el VRS para mujeres embarazadas, y que ahora avanza con la implementación progresiva del anticuerpo monoclonal.

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La medida está dirigida principalmente a recién nacidos cuyas madres no recibieron la vacuna contra el VRS durante el embarazo, con el objetivo de brindarles protección y reducir el riesgo de desarrollar cuadros graves asociados a este virus.

Edgardo Ureña, jefe de la Sección de Salud Integral de la Niñez y Adolescencia del Minsa, señaló que la capacitación busca garantizar que el personal médico cuente con los conocimientos necesarios para aplicar el medicamento de manera segura y oportuna.

Ureña destacó que el anticuerpo monoclonal forma parte de una estrategia mixta frente al VRS, con la que se busca aumentar la cobertura de protección en las áreas donde se concentra una mayor cantidad de casos y disminuir las hospitalizaciones, especialmente entre los lactantes.

Por su parte, Eric Conte, director de Medicamentos e Insumos, informó que el Minsa destinó una inversión de $3.5 millones para la adquisición del medicamento. Al tratarse de un producto biotecnológico, su almacenamiento y distribución requieren mantener una adecuada cadena de frío para garantizar su conservación.

A diferencia de la vacuna contra el VRS, que se administra principalmente a mujeres embarazadas entre las semanas 30 y 36 de gestación y a personas mayores de 60 años, el anticuerpo monoclonal se aplica mediante una sola inyección intramuscular a recién nacidos y lactantes, con el propósito de proporcionarles protección inmediata.

El VRS es una de las principales causas de bronquiolitis y hospitalizaciones en bebés. Con esta nueva fase de la estrategia de prevención, el Minsa busca ampliar la protección de los menores y reducir el impacto de las infecciones graves asociadas a este virus en el país.