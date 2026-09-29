Argentina vigila la relación comercial entre Chile y las Islas Malvinas con confianza en José Antonio Kast

Argentina monitorea los negocios que se están llevando a cabo entre chilenos y las Islas Malvinas, confiando en que José Antonio Kast no provea apoyo logístico.

Buenos Aires, Argentina/Argentina monitorea las negociaciones en curso entre empresarios chilenos y de las islas Malvinas, pero confía en que Santiago cumpla compromisos previos y no provea apoyo logístico para explotar recursos naturales en el archipiélago, dijo este martes el canciller Pablo Quirno.

"Estamos monitoreando la situación. Tenemos acuerdos vigentes con Chile y obviamente esperamos que Chile respete esos tratados, como nosotros también los respetamos", dijo Quirno a Radio La Red.

Empresarios del archipiélago a 500 km de la costa continental argentina participan desde el lunes en la ciudad de Punta Arenas, en el sur de Chile, en una ronda de negocios para relanzar una ruta marítima entre esa urbe y Malvinas.

Argentina reclama la soberanía de las islas y busca impedir que los países vecinos presten apoyo logístico a la explotación de recursos naturales en Malvinas, en particular al proyecto petrolero llamado "Sea Lion".

Ese proyecto, de la británica Rockhopper y la israelí Navitas, prevé comenzar a producir petróleo en 2028 en aguas próximas al archipiélago, bajo control de Reino Unido desde 1833.

Quirno se refirió a una reunión reciente en Santiago entre el presidente chileno, José Antonio Kast, y su par argentino, Javier Milei, tras la cual Kast reiteró su respaldo a "los legítimos derechos de soberanía" de su vecino.

"No tenemos por qué dudar de la palabra y de lo escrito por nuestros gobiernos", dijo Quirno.

La nueva ruta marítima entre Punta Arenas y Malvinas comenzaría a operar entre noviembre y diciembre. Una funcionaria del archipiélago dijo el lunes a la AFP que se destinará a transportar materiales de construcción y alimentos al archipiélago de 3.600 habitantes y que no está relacionado con el proyecto "Sea Lion".

El reclamo por la soberanía de las Malvinas es un tema central de la identidad de los argentinos, que perdieron en 1982 una guerra contra el Reino Unido tras intentar recuperar las islas.

Milei dio el lunes a Londres un plazo de dos semanas para frenar la explotación; de lo contrario, Argentina recurrirá a un arbitraje internacional.

"Claramente, lo que queremos hacer es impedir la exploración de recursos no renovables en Malvinas mientras la cuestión de fondo sigue sin resolverse", dijo Quirno al medio Infobae.

Milei envió también al Congreso un proyecto de ley que endurece las sanciones por la explotación de recursos naturales en las islas y una jueza argentina ordenó la suspensión del proyecto a partir de un pedido de excombatientes y abogados ambientalistas.

Londres insiste en el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos naturales y respalda a las empresas involucradas.

Desde hace décadas, la ONU reconoce la disputa de soberanía entre ambos países e insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales sobre ese territorio, una medida que, según Buenos Aires, los británicos no cumplen.

Véase también: Reubican cirugías de la policlínica de La Chorrera a otros hospitales por obras