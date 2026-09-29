MLB playoffs 2026 EN VIVO| Medias Blancas 5-2 Astros (6⬇️): Juego 1 de la Serie de Comodín Liga Americana por TVMAX y TVN Pass
Sintoniza el partido AQUÍ
Panamá/Los Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston miden fuerzas en el primer partido de su Serie de Comodín en la Liga Americana. El Daikin Park es el escenario de ese encuentro que puede ver a través de TVMAX y TVN Pass.
En la parte baja del sexto episodio, el marcador favorece a los Medias Blancas, 5 por 2.
Momentos clave
1ra. Alta
0-1 (1 Out)
Munetaka Murakami out con elevado de sacrificio a jardinero derecho Cam Smith. Sam Antonacci anota.
CWS 1-0 HOU
2da. Alta
0-2 (0 Outs)
Sam Antonacci pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Taylor Trammell. Braden Montgomery anota Chase Meidroth anota Colson Montgomery a 2da.
CWS 3-0 HOU
4ta. Alta
0-2 (0 Outs)
Colson Montgomery batea jonrón (1) con elevado por el jardín central.
CWS 4-0 HOU
5ta. Baja
0-2 (2 Outs)
Nelson Velázquez batea jonrón (1) con elevado por el jardín izquierdo. Lucas Spence anota .
CWS 5-2 HOU
Alineaciones
Medias Blancas
Astros
Previa
Los Astros regresan a la fiesta de octubre como amplios favoritos gracias a su profunda alineación y amplia experiencia en postemporada. Por su parte, los Medias Blancas llegan en rol de "enemigo incómodo", buscando dar la sorpresa apoyados en un pitcheo abridor agresivo y una ofensiva oportuna.
Ambos tratarán de buscar una victoria necesaria en una serie corta como esta, en la que el ganador de dos de tres juegos programados pasará a las Series Divisionales. Los puntos a tomar en cuenta para este encuentro son:
- Duelo de pitcheo: El primer encuentro definirá el ritmo de una serie tan corta. Houston apostará a controlar la zona de strike para obligar a la alineación de Chicago a hacer contacto débil. Para los Medias Blancas, la clave estará en que su abridor trabaje profundo para evitar sobrecargar un relevo que necesitará estar al 100%.
- La ofensiva de Houston: La capacidad de los Astros para dar batazos de largo metraje y embasarse ante pitcheo de élite es su mayor fortaleza. Chicago no puede permitirse dar bases por bolas gratuitas.
- Manejo de la presión: Con la serie siendo a un máximo de tres juegos, caer en el Juego 1 deja sin margen de error. Houston sabe jugar estos escenarios; Chicago debe mantener la calma y capitalizar cualquier parpadeo rival.