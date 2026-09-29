MLB playoffs 2026 EN VIVO| Medias Blancas 5-2 Astros (6⬇️): Juego 1 de la Serie de Comodín Liga Americana por TVMAX y TVN Pass

Panamá/Los Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston miden fuerzas en el primer partido de su Serie de Comodín en la Liga Americana. El Daikin Park es el escenario de ese encuentro que puede ver a través de TVMAX y TVN Pass.

En la parte baja del sexto episodio, el marcador favorece a los Medias Blancas, 5 por 2.

Momentos clave

1ra. Alta

0-1 (1 Out)

Munetaka Murakami out con elevado de sacrificio a jardinero derecho Cam Smith. Sam Antonacci anota.

CWS 1-0 HOU

2da. Alta

0-2 (0 Outs)

Sam Antonacci pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Taylor Trammell. Braden Montgomery anota Chase Meidroth anota Colson Montgomery a 2da.

CWS 3-0 HOU

4ta. Alta

0-2 (0 Outs)

Colson Montgomery batea jonrón (1) con elevado por el jardín central.

CWS 4-0 HOU

5ta. Baja

0-2 (2 Outs)

Nelson Velázquez batea jonrón (1) con elevado por el jardín izquierdo. Lucas Spence anota .

CWS 5-2 HOU

Alineaciones

Medias Blancas

Astros

Previa

Los Astros regresan a la fiesta de octubre como amplios favoritos gracias a su profunda alineación y amplia experiencia en postemporada. Por su parte, los Medias Blancas llegan en rol de "enemigo incómodo", buscando dar la sorpresa apoyados en un pitcheo abridor agresivo y una ofensiva oportuna.

Ambos tratarán de buscar una victoria necesaria en una serie corta como esta, en la que el ganador de dos de tres juegos programados pasará a las Series Divisionales. Los puntos a tomar en cuenta para este encuentro son: