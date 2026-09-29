Marilyn Manson y Slipknot llevarán su metal a Sudamérica con una gira conjunta en 2027

El anuncio contempla conciertos en varios países durante 2027 y anticipa una serie de presentaciones encabezadas por dos nombres fundamentales de la escena musical pesada.

Marilyn Manson y Slipknot unirán sus fuerzas para recorrer Sudamérica en una gira conjunta que llevará a dos de las agrupaciones más reconocidas del metal internacional a diferentes escenarios de la región.

La gira comenzará el 8 de marzo de 2027 en Bogotá, Colombia, y continuará por otras ciudades sudamericanas. El recorrido anunciado incluye presentaciones en Chile, Argentina y Brasil, además de la fecha colombiana. La alianza permitirá que los seguidores de ambas agrupaciones puedan verlas compartir cartel dentro de una misma etapa de conciertos.

En Colombia, el encuentro está programado para el 8 de marzo en el Coliseo MedPlus de Bogotá. La presentación marcará la llegada de este recorrido internacional al país y se perfila como una de las fechas centrales para los seguidores del metal y el rock pesado.

Después de Colombia, la gira continuará hacia Chile. El concierto está previsto para el 11 de marzo en Santiago, donde ambas agrupaciones se presentarán ante el público chileno. Posteriormente, el recorrido seguirá hacia Argentina, con una fecha programada para el 14 de marzo en Buenos Aires.

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Brasil también forma parte de la agenda. El 17 de marzo, Marilyn Manson y Slipknot llegarán a São Paulo para continuar el itinerario sudamericano. Con estas presentaciones, la gira abarcará cuatro de los principales mercados musicales de la región.

El anuncio reúne a dos propuestas diferentes dentro del metal internacional. Slipknot, banda originaria de Iowa, Estados Unidos, se caracteriza por su puesta en escena y por una trayectoria que la ha convertido en uno de los referentes del metal contemporáneo. Marilyn Manson, por su parte, ha construido una carrera marcada por una estética provocadora y una propuesta musical vinculada con el rock industrial y el metal.

Para los seguidores sudamericanos, el atractivo principal de la gira está en la posibilidad de disfrutar ambas propuestas durante una misma jornada. Cada agrupación contará con su propio repertorio y puesta en escena, por lo que el recorrido funcionará como un encuentro entre dos generaciones y estilos dentro de la música pesada.

La información publicada sobre la gira también incluye detalles relacionados con la venta de entradas. Los boletos estarán disponibles a través de los canales oficiales anunciados para cada país, con fechas de preventa y venta general que pueden variar según el mercado. Los organizadores recomendaron consultar las plataformas correspondientes antes de realizar la compra.

En Colombia, los seguidores deberán estar atentos a la información oficial relacionada con precios, localidades y fechas de comercialización de las entradas para el concierto en Bogotá. El Coliseo MedPlus será el escenario de la primera presentación del recorrido sudamericano.

El anuncio llega mientras ambas agrupaciones mantienen actividad internacional. Slipknot continúa desarrollando presentaciones alrededor del mundo, mientras Marilyn Manson también mantiene vigente su agenda musical y su regreso a diferentes escenarios después de varios años de controversias y cambios en su actividad profesional.

La gira sudamericana de 2027 representa, por tanto, un encuentro especialmente esperado para los aficionados al género. Bogotá será la primera parada del recorrido, seguida por Santiago, Buenos Aires y São Paulo, en una ruta que llevará el espectáculo de ambas agrupaciones por cuatro países.

Las fechas anunciadas son el 8 de marzo en Bogotá, el 11 de marzo en Santiago, el 14 de marzo en Buenos Aires y el 17 de marzo en São Paulo. La programación establece así un recorrido concentrado durante marzo de 2027, con apenas unos días de diferencia entre cada presentación.

Con esta gira conjunta, Marilyn Manson y Slipknot preparan una serie de conciertos que permitirá a sus seguidores sudamericanos encontrarse con dos propuestas emblemáticas del rock y metal internacional. La agenda ya tiene fechas y ciudades definidas, mientras la atención se concentra ahora en la apertura de la venta de entradas y en los detalles específicos de cada presentación.