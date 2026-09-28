Mar de Leva: Samy y Sandra Sandoval llevan el folclor panameño al house junto a D.LacruX

La música panameña suma una nueva colaboración internacional con “Mar de Leva”, un sencillo que reúne a los hermanos Samy y Sandra Sandoval con el productor D.LacruX [nombre artístico de Gian Varela]. La canción, estrenada el 25 de septiembre de 2026 bajo el sello Armada Music, combina sonidos de house y elementos del folclor latino, con una identidad marcada por la esencia de Panamá.

El lanzamiento representa una exploración diferente para Samy y Sandra Sandoval, reconocidos por su trayectoria dentro de la música típica panameña. En esta ocasión, su propuesta se integra a una producción electrónica que conserva el carácter de sus raíces mientras incorpora una estructura pensada para las pistas de baile y el público internacional.

D.LacruX participa como productor de la pieza, mientras Samy y Sandra aportan la conexión con la tradición musical panameña. El equipo llevó adelante una canción descrita como una producción de “latin folk house”, una mezcla de house con ritmos y elementos tradicionales.

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El estreno fue anunciado en redes sociales por los artistas, quienes destacaron el componente panameño de la propuesta. En la publicación compartida para presentar el sencillo se lee: “Mar de Leva is out on @armadamusic. We came together to create a latin folk house record from scratch, with Panamanian Soul. Listen to it wherever you want”.

La canción está disponible desde el 25 de septiembre y fue lanzada por Armada Music B.V., sello vinculado a la escena internacional de música electrónica. “Mar de Leva” cuenta con una mezcla original y una versión extendida, identificada como Extended Mix, para escuchar la producción en diferentes formatos.

El nuevo sencillo también acerca la música de Samy y Sandra Sandoval a un público que quizá no está familiarizado con la tradición musical panameña. Su participación introduce elementos de una identidad sonora local dentro de una producción electrónica contemporánea, mientras D. LacruX aporta el lenguaje propio de la música house.

La colaboración se suma a una etapa de nuevas experiencias para los hermanos Sandoval, cuya trayectoria ha estado estrechamente ligada a la música típica. El proyecto representa un cruce entre generaciones, estilos y públicos, al incorporar una propuesta electrónica a una identidad musical construida durante años en torno a los ritmos tradicionales del país.

Aunque “Mar de Leva” pertenece a un contexto musical diferente, el lanzamiento coincide con una etapa en la que Samy y Sandra continúan vinculando su trayectoria con nuevas experiencias. Esta vez, la colaboración les permite explorar el house sin desprenderse de una identidad asociada durante años con la música típica panameña.

El sencillo puede escucharse en plataformas digitales como Spotify y también forma parte de la oferta disponible en YouTube. Con sus distintas versiones, “Mar de Leva” conecta la tradición y la electrónica mediante una producción que incorpora alma panameña a un género de alcance global.

La propuesta también amplía las posibilidades de circulación de la música panameña, al llevar sonidos asociados con el folclor del país hacia una producción electrónica distribuida por un sello internacional. Para Samy y Sandra, se trata de una colaboración que mantiene presente su raíz musical mientras explora una sonoridad distinta.

Así, Samy y Sandra Sandoval amplían los espacios en los que puede escucharse su propuesta musical. Junto a D.LacruX, los artistas presentan una pieza que combina house, folclor latino y sonidos tradicionales, llevando la identidad panameña hacia una nueva experiencia sonora.