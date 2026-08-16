Niños de 10 a 14 años, los más afectados por el dengue en Panamá, según reporte del Minsa

El país acumula 5,318 casos, 628 hospitalizaciones y 16 defunciones hasta la semana epidemiológica 29. También se contabilizan 36 casos graves.

Panamá/Los niños y adolescentes de entre 10 y 14 años de edad constituyen el grupo más afectado por el dengue en Panamá, con una tasa de incidencia de 167 casos por cada 100,000 habitantes, según el reporte del Ministerio de Salud (Minsa) correspondiente al periodo comprendido entre el 19 y el 25 de julio de 2026.

Hasta esa semana epidemiológica, Panamá acumulaba 5,318 casos: 4,628 sin signos de alarma, 654 con signos de alarma y 36 clasificados como dengue grave.

El reporte también registra 628 hospitalizaciones y 16 defunciones durante el año. Bocas del Toro y Los Santos contabilizan tres muertes cada una; las regiones Metropolitana, Colón y Chiriquí acumulan dos por región, mientras que San Miguelito, Coclé, Panamá Norte y Veraguas reportan una cada una.

La incidencia nacional se ubicó en 115 casos por cada 100,000 habitantes.

Regiones y corregimientos con más casos

La Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de contagios, con 1,490, seguida de Colón, con 1,188; Panamá Oeste, con 508; Chiriquí, con 442; y San Miguelito, con 438.

En el ámbito de corregimientos, Veracruz encabeza la lista con 562 casos. Le siguen Puerto Pilón, con 269; Tocumen, con 234; 24 de Diciembre, con 164; Sabanitas, con 158; y Cristóbal Este, con 153.

También superan los 100 casos Burunga, con 141; Nueva Providencia, con 128; David y Cristóbal, con 122 cada uno; Cativá, con 111; y Las Mañanitas, con 109.

Aunque el reporte señala una tendencia decreciente durante las últimas semanas, el Minsa pidió mantener la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti dentro y alrededor de las viviendas.

Ante síntomas como fiebre, dolor intenso de cabeza, malestar general o dolores musculares, la recomendación es evitar la automedicación y acudir a una instalación de salud.