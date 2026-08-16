Capturan hombre condenado a 90 meses de prisión por pandillerismo

Panamá/Un hombre requerido para cumplir una condena de 90 meses de prisión —equivalentes a siete años y seis meses— fue aprehendido por agentes de la Policía Nacional durante la operación Jabalina.

El ciudadano mantenía una orden de captura emitida por el Juzgado de Cumplimiento del Primer Circuito Judicial de Panamá por el delito de asociación ilícita, en la modalidad de pandillerismo.

La Policía Nacional no precisó el lugar donde se produjo la aprehensión ni ofreció otros detalles sobre el caso. Pero tras su aprehensión, quedó a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes para los trámites establecidos.