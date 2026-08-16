Los escándalos que acechan las campañas de Lula y Flávio Bolsonaro

La policía investiga sospechas de tráfico de influencias de un hijo del izquierdista Lula, "Lulinha", y el financiamiento de una película sobre el expresidente Jair Bolsonaro, padre del derechista Flávio y preso por golpismo.

Sao Paulo, Brasil/A solo semanas de las elecciones en Brasil, sendas investigaciones acechan las campañas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y de su rival Flávio Bolsonaro, en un país con un historial de escándalos de corrupción de alto voltaje político.

La policía investiga sospechas de tráfico de influencias de un hijo del izquierdista Lula, "Lulinha", y el financiamiento de una película sobre el expresidente Jair Bolsonaro, padre del derechista Flávio y preso por golpismo.

Ambos candidatos han tenido problemas con la justicia, aunque con consecuencias muy diferentes.

Lula, de 80 años, pasó más de un año y medio preso por la trama de corrupción Lava Jato —el mayor escándalo de la historia de Brasil—, aunque su condena fue anulada por parcialidad del juez.

Flávio Bolsonaro, de 45, fue acusado por el supuesto desvío de salarios de sus asesores cuando era diputado estatal en Rio de Janeiro. La causa terminó archivada por nulidad de las pruebas.

La corrupción aparece en encuestas como una de las principales preocupaciones de los votantes.

El biopic "Dark Horse"

La Corte Suprema dio luz verde para investigar el financiamiento de "Dark Horse", una película biográfica sobre Jair Bolsonaro, por parte de un banquero acusado en un fraude millonario.

El filme, todavía no estrenado y protagonizado por el actor estadounidense Jim Caviezel ("La pasión de Cristo"), ensalza la figura del ultraderechista, preso por un intento de golpe de Estado en 2022.

La policía indaga sobre giros millonarios de Daniel Vorcaro, exdueño del quebrado Banco Master y actualmente preso, que según Flávio Bolsonaro, se usaron para financiar la película.

El sitio Intercept Brasil reveló mensajes del candidato derechista a Vorcaro a fines de 2025 para pedirle dinero y reportó que el banquero habría abonado unos 12 millones de dólares.

Un día después de esa conversación, Vorcaro fue arrestado por un gigantesco desfalco financiero.

Su Banco Master fue liquidado por insolvencia, con una deuda de más de 7.000 millones de dólares.

Tras asegurar en principio que no tenía relación con Vorcaro, Flávio Bolsonaro admitió que le pidió fondos para "Dark Horse", aunque afirmó que no existía "intimidad" entre ellos.

El hijo del presidente

El supremo autorizó tres investigaciones por tráfico de influencias sobre uno de los cinco hijos de Lula, Fábio Luís "Lulinha", nacido del matrimonio con su fallecida segunda esposa, Marisa Letícia.

Los casos están bajo secreto de sumario.

Según la prensa brasileña, la policía indaga si este empresario de 51 años, que reside en España, intermedió ilegalmente en favor de allegados ante organismos como el Ministerio de Salud y la Dataprev, una empresa estatal vinculada al gobierno.

Las sospechas también apuntan a un exjefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio "Marcola" Santana, de acuerdo con medios locales.

La defensa de "Lulinha" lo proclama inocente y víctima de "intereses electorales".

"Creo en él", afirmó esta semana Lula en una entrevista. Pero aseguró que "nadie va a pedir la clausura del proceso" sobre su hijo y que "si es culpable, pagará".