Cámara de Comercio pide renovar la Ley de Educación y transparencia en investigación por laptops

La Cámara sostuvo que los cambios de autoridades no deben afectar la continuidad del sistema educativo y que la prioridad debe ser mantener a los niños y jóvenes dentro de las aulas, garantizar su aprendizaje y evitar la deserción escolar.

Panamá/La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) pidió una renovación integral de la Ley de Educación y reclamó rigor, independencia y transparencia en la investigación abierta por el Ministerio Público sobre la compra de computadoras del Ministerio de Educación (Meduca).

En su opinión institucional, firmada por su presidente, Aurelio Barría Pino, el gremio empresarial planteó que la reforma debe surgir de un diálogo entre los distintos sectores y preparar a los estudiantes para las exigencias del mercado laboral.

La Cámara sostuvo que los cambios de autoridades no deben afectar la continuidad del sistema educativo y que la prioridad debe ser mantener a los niños y jóvenes dentro de las aulas, garantizar su aprendizaje y evitar la deserción escolar.

La educación está por encima de personas y cargos. Debe ser una política de Estado y una prioridad nacional. Requiere calidad, inversión responsable y, sobre todo, resultados", se lee en el comunicado.

Sobre la investigación relacionada con la compra de laptops, el gremio señaló que las diligencias deben desarrollarse respetando el debido proceso. “Cada balboa cuenta y cada decisión debe sustentarse”, expresó.

También pidió adecuar y dar mantenimiento a los centros escolares para que estudiantes y docentes dispongan de instalaciones seguras y apropiadas. Agregó que la educación debe tratarse como una política de Estado, con inversión responsable y resultados verificables.

La Cciap sostuvo que el Gobierno, la empresa privada y la sociedad comparten responsabilidades en materia educativa, debido a la relación existente entre formación, empleo y desarrollo.