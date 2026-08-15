Exrepresentante de Santa Ana, Jair Martínez, es condenado a 48 meses de cárcel por peculado; pero su pena se reemplazó a $1.000 de multa

El tribunal reemplazó la pena de 48 meses de prisión por 500 días-multa y lo inhabilitó para ejercer funciones públicas durante igual periodo.

Panamá/El exrepresentante del corregimiento de Santa Ana, Jair Basilio Martínez, fue condenado por utilizar $500 de la junta comunal para pagarle a un contador privado por trabajos realizados en beneficio de una empresa vinculada al propio exfuncionario.

El Tribunal de Juicio Oral de Panamá lo declaró penalmente responsable por el delito de peculado, en perjuicio de los fondos de la Junta Comunal de Santa Ana.

La decisión fue adoptada de manera unánime el 31 de julio de 2026. Durante la lectura de sentencia, realizada el 14 de agosto, el tribunal le impuso una pena de 48 meses de prisión (cuatro años). Es decir, que no irá a la cárcel.

Pero la pena fue reemplazada por 500 días-multa, calculados a razón de dos dólares diarios, lo que representa un pago total de $1,000.

El tribunal también ordenó la inhabilitación del exrepresentante para ejercer funciones públicas durante 48 meses, una vez cumplida la pena principal.

El hecho ocurrió durante su administración en 2021. La investigación estuvo a cargo de la Sección Segunda de Investigación y Juicio Oral de la Fiscalía Anticorrupción.