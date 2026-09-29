Expresidenta Mireya Moscoso respalda a María Corina Machado y asegura que 'va a regresar' a Venezuela

Su equipo confirmó recientemente que la opositora María Corina Machado ha intentado regresar a Venezuela varias veces.

Provincia de Herrera/La expresidenta de la República, Mireya Moscoso, expresó su respaldo a la líder opositora venezolana María Corina Machado y aseguró que regresará a su país, luego de varios intentos fallidos de abandonar Panamá para ingresar a Venezuela.

Moscoso se refirió al caso durante su participación en la misa patronal en honor a San Miguel Arcángel, en Monagrillo, provincia de Herrera, donde recordó su propia experiencia durante el exilio que vivió durante la dictadura de Manuel Antonio Noriega.

“Me miro en el espejo de ella. Nosotros tuvimos diez años, diez años en el exilio, con deseo de regresar”, manifestó Moscoso.

La expresidenta recordó que durante ese período intentó regresar a Panamá y fue detenida al llegar al país.

“Yo vine una sola vez de esos diez años; apenas me bajé del avión, me detuvieron, estuve presa por Noriega. Y la verdad es que nadie sabe lo que se siente cuando uno está exiliado”, relató.

Moscoso sostuvo que Machado mantiene su intención de regresar a Venezuela y afirmó que cuenta con su respaldo y el de otros exmandatarios.

“Ella está muy ansiosa. Ella quiere regresar y ella va a regresar, va a regresar, porque el pueblo se lo está pidiendo”, dijo.

Agregó que, de ser necesario, estaría dispuesta a acompañarla en un nuevo intento de retorno: “Si tenemos que acompañarla y vuelve y nos bajan del avión, pues bajaremos cuantas veces sea necesario”.

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Machado permanece en Panamá tras varios intentos de regresar

Machado permanece actualmente en Panamá, donde se encuentra desde finales de 2025, luego de salir de Venezuela para viajar a Noruega a recibir el Premio Nobel de la Paz. Su equipo confirmó recientemente que la opositora ha intentado regresar a Venezuela al menos siete veces.

Los tres intentos más recientes ocurrieron en septiembre y partieron desde Panamá. Según su equipo, Machado intentó regresar por vía marítima y aérea, pero ninguno de los desplazamientos pudo concretarse.

Uno de los intentos contempló un viaje marítimo, mientras que otros estuvieron relacionados con vuelos hacia Aruba y Curazao. Los motivos reportados para la cancelación incluyeron problemas mecánicos y restricciones que impidieron concretar los desplazamientos.

En declaraciones recientes, Machado ha reiterado su intención de regresar a Venezuela, mientras su equipo continúa denunciando las dificultades para concretar el retorno.

Moscoso, por su parte, sostuvo que el respaldo a Machado trasciende su posición personal y afirmó que más de 40 expresidentes también la acompañan.

“Nuestro respaldo continúa. No solamente es el mío, sino de más de 40 expresidentes que estamos con ella”, manifestó.