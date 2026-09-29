Casas de citas podrían enfrentar sanciones de hasta $5 mil tras detectar dos carnés aparentemente falsificados

La Región de Salud de San Miguelito inspeccionó cuatro casas de citas del distrito. En uno de los establecimientos fueron encontrados dos carnés aparentemente falsificados, por lo que el personal será citado y el local podría enfrentar sanciones de hasta $5,000.

San Miguelito, Panamá/La Región de Salud de San Miguelito del Ministerio de Salud (Minsa) realizó un operativo de inspección en cuatro casas de citas ubicadas en el distrito, como parte de las acciones de vigilancia para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Durante el recorrido, en uno de los establecimientos fueron detectados dos carnés aparentemente falsificados, utilizados por personal que laboraba en el lugar.

Ante este hallazgo, los involucrados serán citados para determinar las acciones correspondientes. El director regional de Salud de San Miguelito, Algis Torres, explicó que las inspecciones buscan verificar que estos establecimientos cumplan con las condiciones de higiene y seguridad establecidas por las autoridades sanitarias.

“Los tres han cumplido realmente bien. Estamos en el último, que hemos encontrado dos carnés aparentemente falsificados, entonces lo vamos a estar citando”, señaló Torres durante el operativo.

El funcionario indicó que durante las inspecciones también se revisan aspectos relacionados con la higiene de los establecimientos, incluyendo la limpieza de las instalaciones, las condiciones de las camas y los artículos utilizados en estos lugares. Entre los aspectos que se verifican está que las toallas se encuentren debidamente empacadas y que las instalaciones mantengan condiciones adecuadas de limpieza.

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Además, cuando los establecimientos venden comida o dispensan alimentos, los inspectores verifican quiénes realizan estas actividades y si cumplen con los lineamientos sanitarios. Torres señaló que estas inspecciones forman parte de las acciones de salud pública para mantener la vigilancia sobre este tipo de establecimientos.

Sobre las sanciones para los locales que incumplan las disposiciones sanitarias, el director regional explicó que estas dependen de las irregularidades encontradas. “Va a depender de qué encontremos. Normalmente, nuestras multas alcanzan hasta 5,000 dólares”, indicó.

En el caso del establecimiento donde fueron encontrados los dos carnés aparentemente falsificados, las personas involucradas serán citadas y posteriormente se determinarán las medidas correspondientes.

La Región de Salud reiteró que los establecimientos que incumplan las medidas sanitarias establecidas por ley pueden enfrentar sanciones de hasta $5,000, dependiendo de la falta detectada.

Con información de Jocelyn Mosquera