Al excluir el efecto de la actividad minera, el comportamiento de las exportaciones en el sector agropecuario e industrial fue positivo.

Panamá/Las exportaciones nacionales de bienes cayeron $151.5 millones entre enero y junio de 2026, una reducción del 22% en comparación con el mismo período de 2025, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (Mef) que atribuye esta disminución, principalmente, al efecto extraordinario que tuvieron en 2025 las exportaciones de remanentes de material almacenado de la actividad minera de cobre.

Entre enero y junio de 2026, las exportaciones nacionales totalizaron $534.6 millones, de acuerdo con el informe Coyuntura Económica de junio de 2026, elaborado por la Dirección de Análisis Económico y Social del MEF, con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec).

Sin embargo, al excluir el efecto de la actividad minera, el comportamiento de las exportaciones en el sector agropecuario e industrial fue positivo. El Ministerio de Economía y Finanzas reportó un crecimiento de $18.2 millones, equivalente al 3.5%.

Exportaciones agropecuarias e industriales muestran crecimiento

A excepción de las exportaciones vinculadas a la actividad minera, durante el primer semestre de 2026 se registró un comportamiento favorable en productos agropecuarios e industriales.

Entre los productos que mostraron crecimiento se encuentran melón, sandía, piña, camarones, café, madera, carne bovina, otros productos del mar y desechos de acero, cobre y aluminio.

Por capítulos arancelarios, los principales aumentos correspondieron a desperdicios de oro y bisutería, con $15.1 millones adicionales; madera y manufacturas de madera, con $11.4 millones; carnes, con $5.6 millones; papel y cartón, con $5.1 millones; y frutas, con un incremento de $3.9 millones.

Exportaciones de banano se recuperan

Luego de la crisis bananera registrada en Bocas del Toro durante el primer semestre de 2025, el informe del MEF destaca una recuperación gradual de las exportaciones de banano durante el segundo trimestre de 2026.

Entre abril y junio, las ventas externas de este producto superaron los $10 millones mensuales en cada uno de esos meses.

En junio, las exportaciones de banano alcanzaron $17.1 millones, superando el mejor registro mensual previo a la paralización laboral de 2025. En marzo de ese año, las exportaciones habían alcanzado $16.4 millones.

Durante el primer semestre de 2026, los precios promedio del banano aumentaron 2.9% en el mercado europeo y 6.3% en Estados Unidos, lo que contribuyó a mejorar el valor de las exportaciones.

De igual forma, avanzó el proceso de recuperación de las operaciones de Chiquita Panamá, empresa que mantiene en producción alrededor de 20 fincas bananeras y aproximadamente 5,000 hectáreas cultivadas.

Exportaciones a Estados Unidos, Taiwán y Países Bajos

En cuanto a los mercados de destino, las exportaciones panameñas mantuvieron una estructura relativamente diversificada durante el período analizado.

Los principales destinos fueron Estados Unidos, con $94.1 millones; Taiwán, con $69.5 millones; Países Bajos, con $38.3 millones; India, con $37.9 millones; y Costa Rica, con $27.4 millones.

Por su parte, las exportaciones desde la Zona Libre de Colón alcanzaron $42.9 millones, manteniendo su papel estratégico para el comercio y la redistribución de mercancías.