Aumento de tasas de interés en préstamos podría sentirse en Panamá, según la Asociación Bancaria

Esto, debido a que semanas atrás la Reserva Federal estadounidense decidió subir sus tasas de interés .

Ciudad de Panamá, Panamá/La Asociación Bancaria de Panamá no descarta que en los próximos meses aumenten las tasas de interés de los préstamos en el país, como consecuencia de las alzas registradas en Estados Unidos.

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Esto, debido a que semanas atrás la Reserva Federal estadounidense decidió subir sus tasas de interés. ¿Por qué? Por la inflación que vive Estados Unidos, asociada a diversos factores, entre ellos el aumento del precio de los combustibles en medio de la guerra entre Irán y Estados Unidos. La pregunta inmediata fue: ¿qué sucederá en Panamá?

En ese sentido, Carlos Berguido, director de la Asociación Bancaria de Panamá, quien señaló que esta situación podría repercutir en el país con nuevas alzas en las tasas de interés de los créditos y otras obligaciones financieras de los panameños.

Pero ¿cuándo podrían sentirse esos aumentos? Berguido indicó que el efecto suele llegar unos seis meses después, aunque el plazo puede variar.

No podemos predecir el futuro con exactitud, pero cuando las tasas de interés en el mundo entero, no solamente en Estados Unidos, están subiendo, es como inocente pensar que no nos van a afectar. Es esperanzador, pero no es la realidad. Probablemente eso va a llegar a nuestro país en forma de un costo del dinero más alto, igual que está pasando en el resto del mundo”, dijo.

Sobre cuánto podría tardar en sentirse el impacto, respondió que “usualmente el efecto se siente unos seis meses más tarde, pero a veces es más rápido y a veces es más lento. Depende del ritmo con el que la Reserva Federal siga aumentando. Ya están hablando de que va a haber dos aumentos más antes del final de año”.

Berguido agregó que bancos centrales de Europa, Japón y el Reino Unido también han aumentado sus tasas para contener la inflación.

Al preguntarle si un encarecimiento de los préstamos podría reducir la demanda de crédito, respondió que posiblemente sí, aunque consideró necesario observar cómo evoluciona el escenario económico y financiero de Panamá.