Mina de Cobre: Presidente Mulino recibirá conclusiones sobre el informe por parte de Comisión interministerial

Este lunes, la Cámara Minera de Panamá (Camipa) solicitó al Gobierno tomar una decisión sobre la mina de cobre y avanzar hacia la reanudación de sus operaciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibiría este miércoles las conclusiones de la comisión interministerial de alto nivel creada por el Gobierno para analizar el informe de la auditoría y la situación de la mina que operaba Cobre Panamá.

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Comercio e Industrias, entidad que lidera la comisión, se prevé entregar las conclusiones a Mulino, quien deberá decidir los próximos pasos respecto de la mina. El acto será a las 8:00 a.m. en el anfiteatro del Palacio de Las Garzas, según informó la Presidencia.

Durante meses, los tres ministros que integran el grupo —Julio Moltó, de Comercio e Industrias; Felipe Chapman, de Economía y Finanzas; y Juan Carlos Navarro, de Ambiente— trabajaron con sus equipos y expertos externos en el análisis de la información disponible.

Ayer lunes, la Cámara Minera de Panamá (Camipa) solicitó al Gobierno tomar una decisión sobre la mina de cobre y avanzar hacia la reanudación de sus operaciones.

Según el gremio, prolongar la incertidumbre tiene costos para las comunidades, los trabajadores, los proveedores, la inversión y la gestión ambiental de las instalaciones existentes.

“Camipa recomienda avanzar hacia la reanudación ordenada de las operaciones de Cobre Panamá, mediante una solución plenamente compatible con el marco constitucional y legal vigente. Esta recomendación exige atender los hallazgos de la auditoría integral, establecer obligaciones exigibles para el operador y asegurar que el Estado cuente con los recursos y la independencia necesarios para supervisar su cumplimiento”, señala el comunicado.

Por su parte, la auditoría integral publicada en la página del Ministerio de Ambiente asignó al proyecto un nivel global de conformidad y cumplimiento de 87.73%. El informe clasifica ese resultado como conforme/mayor y señala que refleja un desempeño favorable en los componentes evaluados.

El componente de estándares técnicos y operacionales obtuvo la calificación más alta, con 90.20 puntos, mientras que el de cumplimiento ambiental alcanzó 87.64 puntos.

Pese al resultado global, la auditoría también identificó rezagos en programas de reforestación, restauración ambiental y reintroducción de especies, con niveles de cumplimiento de entre 40.70% y 45.70%.

El informe advierte, además, deficiencias en los programas de monitoreo de vida acuática a largo plazo asociados al control de la erosión. También identificó debilidades en la protección de áreas destinadas a la translocación de especies y en las acciones para mejorar los hábitats locales.

En sus conclusiones, la auditoría describe un desempeño global favorable, pero plantea acciones de mejora y seguimiento en los aspectos que presentan rezagos.

El informe completo está disponible en la página de MiAmbiente.