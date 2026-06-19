Gobierno recibe informe final de la auditoría en la mina de cobre en Donoso

El ministro de Comercio, quien dirige el equipo, indicó que el informe ya fue publicado en el sitio web del Ministerio de Ambiente; y pidió a los ciudadanos, que antes de formarse una opinión que lean el informe o al menos sus conclusiones.

Este viernes 19 de junio, el equipo interinstitucional de Gobierno para atender el futuro de la minería a cielo abierto en Panamá recibió el informe final de la auditoría integral realizada en las instalaciones de Cobre Panamá.

En un acto protocolar fue recibido un voluminoso informe, por el equipo ministerial encabezado por los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; Ambiente, Juan Carlos Navarro; y Felipe Chapman de Economía y Finanzas.

El ministro de Comercio, quien dirige el equipo, indicó que el informe ya fue publicado en el sitio web del Ministerio de Ambiente; y pidió a los ciudadanos, que antes de formarse una opinión que lean el informe o al menos sus conclusiones. Señaló que fue una auditoría hecha por una empresa internacional ajena a Panamá, en busca de la transparencia.

El informe dijo será analizado por el equipo de gobierno y luego se harán las declaraciones correspondientes.

Los gremios empresariales que se encontraban en el acto también señalaron que estudiarán el informe para manifestar su posición.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) formalizó la entrega de la orden de proceder el pasado 10 de octubre de 2025 a la empresa SGS Panamá Control Services Inc., encargada de ejecutar la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá, ubicado en el distrito de Donoso, provincia de Colón.

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Con este acto administrativo se dio inicio oficial al proceso de evaluación técnica, ambiental, social, legal y tributaria del proyecto minero, que busca verificar el grado de cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales aplicables.

El periodo de ejecución de la auditoría fue de seis meses, contados a partir de la fecha de registro en el sistema PanamaCompras. El contrato fue establecido con una vigencia total de ocho meses, los cuales concluyen en este junio de 2026. También se contemplaron dos meses adicionales para la etapa de cierre y liquidación.

Durante este tiempo se realizaron labores de campo, revisión documental y análisis de cumplimiento de los parámetros técnicos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III.

Durante ocho meses, el Ministerio de Ambiente publicó 4 informes preliminares, los cuales se encuentran disponibles en el sitio web de la institución.