Senniaf brinda atención a estudiante agredida en plantel de La Chorrera

La institución informó que coordinará las acciones necesarias con las autoridades competentes y mantendrá el seguimiento del caso.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) brindó atención y seguimiento a una estudiante que presuntamente fue agredida por otras alumnas del mismo centro educativo, ubicado en el distrito de La Chorrera.

La intervención estuvo a cargo del equipo psicosocial de la Regional de Panamá Oeste, que realizó una visita para evaluar la situación emocional y social de la adolescente, así como ofrecer acompañamiento a sus familiares.

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Durante la atención, los profesionales orientaron a la familia sobre las rutas disponibles para abordar este tipo de casos y las medidas de protección que pueden ser aplicadas para garantizar los derechos y el bienestar integral de la menor.

La institución informó que coordinará las acciones necesarias con las autoridades competentes y mantendrá el seguimiento del caso, con el objetivo de contribuir a la recuperación de la estudiante.

Adolescente permaneció un mes hospitalizada tras la agresión

De acuerdo con la información proporcionada, la agresión ocurrió dentro de uno de los baños del colegio, donde la adolescente fue golpeada en el cuello, la cabeza y el pecho. Tras el ataque, fue trasladada al hospital Nicolás A. Solano, donde permaneció recluida cerca de un mes. Sus familiares presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Panamá.

Las autoridades educativas indicaron que la estudiante había sido víctima de agresiones previas por parte de una de las jóvenes involucradas y que existían antecedentes de amenazas, conocidos por los padres de familia. Sin embargo, señalaron que quienes finalmente ejecutaron la golpiza fueron otras estudiantes.