Stefany Peñalba recibe premio 'Líder' con programa de buses colegiales bajo investigación de la Fiscalía Electoral

El proyecto impulsado por la alcaldesa Stefany Dayan Peñalba recibió el Premio Líder 2026 de la Autoridad Nacional de Descentralización. La Fiscalía Electoral y la Senniaf mantienen investigaciones relacionadas con el uso de imágenes en los vehículos, mientras que otra denuncia fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción .

Panamá/El programa de transporte colegial gratuito de la Alcaldía de Arraiján ganó el Premio Líder 2026, otorgado por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), en medio de investigaciones y una denuncia relacionadas con la rotulación de los buses utilizados para trasladar a los estudiantes.

La alcaldesa de Arraiján, Stefany Dayan Peñalba, recibió el reconocimiento durante una ceremonia celebrada en el Teatro Multifuncional Áurea “Beby” Torrijos.

Desde el escenario, Peñalba calificó el programa como uno de los principales proyectos desarrollados en el distrito y aseguró que beneficia a más de 6,000 estudiantes.

Uno de los mejores proyectos de toda la historia en nuestro distrito de Arraiján son los buses colegiales. En nuestro primer año de gestión logramos ese objetivo. Con ese plan llegamos a las casas diciéndole a la gente que íbamos a cumplir el plan 10 a través de la compra de buses colegiales, donde abastece o beneficia a más de 6,000 estudiantes”, expresó.

La alcaldesa afirmó que funcionarios municipales comienzan a operar el servicio desde las 4:00 a.m. y mantienen recorridos al mediodía y durante la tarde.

“Esto ayuda a reducir la deserción escolar. También fortalece la seguridad de nuestros estudiantes desde su desplazamiento desde sus casas hacia sus escuelas y también un alivio económico para todas las familias. Ese es nuestro programa de transporte escolar seguro, organizado para la construcción de la nueva ciudad”, manifestó.

Investigaciones por la rotulación

El reconocimiento se produce mientras la Fiscalía General Electoral mantiene una investigación de oficio por el uso de la imagen y el nombre de Peñalba en cuatro buses municipales destinados al transporte gratuito de estudiantes.

Los vehículos también fueron objeto de una investigación de oficio de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) por el presunto uso de imágenes de menores de 18 años. La institución realizó inspecciones en la Alcaldía de Arraiján y en el lugar donde permanecían los autobuses.

Además, el Movimiento Proyecto Arraiján presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el presunto uso de fondos municipales para promover la imagen de la alcaldesa mediante la rotulación de los vehículos. La denuncia solicita que se investigue la posible comisión de los delitos de peculado de uso y peculado por apropiación.

La presentación de una denuncia y la apertura de investigaciones no implican que se haya determinado responsabilidad por parte de la alcaldesa o de otros funcionarios municipales.

Elección del proyecto

Las votaciones para el Premio Líder 2026 estuvieron abiertas entre el 6 y el 26 de julio. La ciudadanía podía ingresar a la plataforma de la AND, seleccionar una categoría y respaldar el proyecto de su preferencia.

De acuerdo con la entidad, un comité evaluador verificó el cumplimiento de los criterios y seleccionó 34 proyectos finalistas procedentes de 11 regiones del país.

Las iniciativas participaron en cuatro categorías: Vialidad, Programas Sociales, Soluciones de Agua y Tecnología Aplicada a los Servicios Básicos.