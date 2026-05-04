Denuncian a Stefany Peñalba ante la Fiscalía Anticorrupción por promoción de su imagen en caso de buses rotulados

Piden que se investigue la posible utilización de recursos de la Alcaldía para exaltar la figura de la alcaldesa en momentos en que rige una veda electoral.

Panamá/La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, fue denunciada penalmente ante la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de presunto peculado de uso y peculado por apropiación, relacionados con la promoción de su imagen en buses municipales.

La denuncia, presentada por el Movimiento Proyecto Arraiján, solicita que se investigue la posible utilización de recursos de la Alcaldía para exaltar la figura de la alcaldesa en momentos en que rige una veda electoral.

En la querella se señala que el hecho ocurrió el 24 de abril, cuando se hicieron públicas imágenes de buses tipo coaster, propiedad del municipio de Arraiján, que brindan el servicio de transporte colegial gratuito en distintas áreas del distrito. En estas unidades se observaban más de nueve fotografías a cuerpo entero de la alcaldesa, resaltando su figura personal, junto con el eslogan de su campaña “Arraiján, la nueva ciudad”. Además, los vehículos no contaban con la línea amarilla que identifica a los bienes del Estado.

Se recuerda, además que, sobre este caso existe una investigación de oficio por parte del Fiscalía Electoral de Panamá Oeste. En el marco de estas diligencias, se constató que en al menos cuatro buses del municipio se habían cubierto los rostros de la alcaldesa con emojis.

En la denuncia, el movimiento solicitó, entre otras medidas, la realización de una auditoría para determinar el origen de los fondos utilizados en la rotulación de los buses del municipio. Asimismo, pidió que se practique una inspección ocular a los cuatro buses tipo coaster que permanecen en el gimnasio Régulo Sánchez. También se solicitó a la Fiscalía Electoral de Panamá Oeste copias de los elementos de convicción recabados, incluyendo registros audiovisuales de los buses en los que aparece la imagen de la alcaldesa.

Por su parte, Abdiel González, del movimiento indicó que “es de conocimiento público que la Alcaldía utilizó bienes del Estado, como son los buses colegiales , desnaturalizando el objetivo del transporte a los estudiantes. Expresamos lo anterior toda vez que convirtió esos buses en vallas publicitarias, con nueve fotos en cada bus más su eslogan. En ese contexto estaríamos hablando de peculado de uso, utilizando un bien público para un fin ajeno. Pero más allá de eso, esos cuatro buses, que fueron rotulados para llenarlos de su rostro, sus imágenes, eso debió haber generado un gasto. La pregunta es, ¿esos gastos fueron de las arcas municipales? Todo indica que sí. De ser corroborado, como en efecto esperamos que la Fiscalía Anticorrupción lo haga, estaríamos hablando de un peculado por apropiación".

Este medio intentó obtener la versión de la alcaldesa; sin embargo, al momento de la publicación de esta nota no se había recibido respuesta.

De igual forma, se conoció que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia investiga a Peñalba por el presunto uso de menores de edad en la rotulación.