Mundial 2026| Adalberto Carrasquilla: el panameño se lesiona en final de la Liga MX

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El panameño Adalberto Carrasquilla salió lesionado de la cancha durante la disputa del partido de vuelta de la final del Clausura 2026 de la Liga MX entre los Pumas de la UNAM y Cruz Azul.

Había iniciado el segundo tiempo, Carrasquilla llevaba el balón e intentaba evitar la barrida de un jugador de Cruz Azul cuando, repentinamente, recibe un golpe fuerte, cae al suelo y se queja de dolor en una de sus piernas. Posteriormente es colocado en una camilla y sacado del campo.

El juego terminó a favor de Cruz Azul, por 2 goles a 1, lo que le consagra campeón de la liga mexicana.

Por el momento, se espera que se dé atención al jugador y se conozca posteriormente el alcance de la lesión.

La situación se da a dos días de que se conozca la lista oficial de jugadores que conformarán la Selección de Panamá al Mundial 2026.