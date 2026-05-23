Mundial 2026 | Thomas Christiansen presente en la final de la Liga Panameña de Fútbol

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La presencia de Thomas Christiansen en la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol no pasó desapercibida.

El entrenador de la Selección de fútbol de Panamá estuvo observando de cerca el duelo entre CD Plaza Amador y Alianza FC, en un momento clave para el futuro inmediato de varios futbolistas locales que sueñan con integrar la lista definitiva para el Mundial 2026.

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La aparición del estratega hispano-danés cobra aún más relevancia debido a que el próximo martes 26 de mayo será anunciada oficialmente la convocatoria de los 26 jugadores que representarán a Panamá en la máxima cita del fútbol mundial. El acto se realizará en el Administration Building del Canal de Panamá, un escenario emblemático para revelar una de las listas más esperadas por la afición panameña.

Durante la final, varios jugadores aprovecharon la vitrina para intentar convencer al cuerpo técnico canalero. Nombres experimentados como Éric Davis, José "Gasper" Murillo y especialmente Alberto Quintero estuvieron bajo la mirada directa de Christiansen, sabiendo que cada detalle puede marcar diferencia en la decisión final.

El caso de Alberto “Negrito” Quintero genera un sentimiento especial entre los aficionados. El atacante panameño ha mostrado regularidad y liderazgo durante todo el campeonato, levantando la mano en busca de una última oportunidad mundialista. Aunque para muchos la nómina ya parece definida, la realidad es que el contenido oficial aún se desconoce y el veterano futbolista sigue peleando por un lugar.

Para Quintero, estar en la lista representaría un cierre espectacular para su carrera con la selección nacional. El atacante vivió la experiencia de Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, aunque una lesión de último momento le impidió disputar el torneo y terminó acompañando al grupo como invitado. Ocho años después, el sueño mundialista vuelve a tocar la puerta del popular “Negrito”, quien busca escribir un último capítulo con la camiseta panameña.

Además de seguir de cerca el compromiso, Thomas Christiansen también recibió un homenaje durante el medio tiempo del encuentro, reconocimiento que compartió junto al futbolista panameño José Luis Rodríguez, uno de los jugadores que prácticamente tiene asegurado un lugar en la convocatoria mundialista gracias a su regularidad y protagonismo con la selección nacional en los últimos procesos.

La selección panameña quedó ubicada en el Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a las selecciones de Inglaterra, Croacia y Ghana, un grupo de alta exigencia para el equipo dirigido por Christiansen, que intentará hacer historia en Norteamérica.

Antes del inicio del torneo, Panamá tendrá una intensa agenda de preparación internacional. El combinado nacional enfrentará a Brasil el próximo 31 de mayo en el histórico estadio Maracaná, en uno de los partidos más atractivos previos al Mundial. Posteriormente, el 3 de junio, la selección jugará ante República Dominicana en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, encuentro que servirá como partido oficial de despedida ante la afición panameña.

La preparación continuará el 6 de junio cuando Panamá se mida a Bosnia y Herzegovina en San Luis, un compromiso pensado para afinar detalles tácticos y físicos antes del viaje definitivo hacia la Copa del Mundo.