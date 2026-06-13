Pakistán asegura que Irán y EEUU están a punto de ultimar 'un acuerdo de paz'

El ministerio de Relaciones Exteriores iraní espera alcanzar un acuerdo durante "los próximos días", pero no el domingo, según la agencia de noticias estatal Irna.

Teherán, Irán/Estados Unidos e Irán están a punto de cerrar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, probablemente en "24 horas", anunció este sábado Pakistán, que actúa de mediador.

Después de semanas de negociaciones en punto muerto, Washington y Teherán hicieron saber en los últimos días que estaban cerca de un acuerdo para poner fin a la contienda bélica iniciada el 28 de febrero con la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra la república islámica.

"Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Dado que se espera que se cierre en las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica (...) inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana", afirmó el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, en X.

Tras una conversación telefónica entre Sharif y su homólogo de Catar, otro país mediador, su oficina publicó más tarde un comunicado que menciona una firma "muy pronto".

El ministerio de Relaciones Exteriores iraní espera alcanzar un acuerdo durante "los próximos días", pero no el domingo, según la agencia de noticias estatal Irna.

Las versiones del posible acuerdo publicadas por los medios de comunicación iraníes y por Washington divergen.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, recordó que "mientras no se haya concluido un acuerdo completo (...) no se podrá afirmar con certeza que se ha encontrado un terreno de entendimiento".

Al margen de las negociaciones, el Mando de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) anunció de madrugada el derribo de "varios drones" lanzados por Irán contra "buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz".

El viernes ambas partes dieron a entender que se vislumbraba una solución.

"En cuanto concluyan las últimas fases de nuestras negociaciones, se firmará y anunciará este acuerdo", declaró Araqchi. "Esto podría ocurrir en los próximos días".

Según él, el acuerdo prevé el levantamiento del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y una nueva forma de administrar el estrecho de Ormuz, vía estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos, controlada por Teherán desde el inicio de la guerra.

En Washington, un alto cargo del gobierno del presidente Donald Trump, que pidió mantener el anonimato, estimó en un "80-85%" la probabilidad de que se alcance un acuerdo marco que dé inicio a un periodo de 60 días de negociaciones técnicas, aunque "aún no se ha cruzado la línea de meta".

"A nadie le importan los iraníes"

Suiza se ha ofrecido a acoger una posible firma, pero Teherán dice que se firmaría "a distancia".

En Irán el diario conservador Kayhan estimó que el país debe mantener el control del estrecho de Ormuz, "la mayor debilidad del enemigo".

Contactado desde París, Alí, de 49 años, está desilusionado.

"A nadie le importan los iraníes", critica bajo anonimato. Él teme que, en caso de acuerdo, el poder "oprima a la población mil veces más duramente".

Hasta el alto el fuego del 8 de abril, la guerra ha incendiado Oriente Medio, con miles de muertos, principalmente en Irán y el Líbano, además de sacudir la economía mundial.

En Estados Unidos Trump está bajo presión para salir de una guerra impopular, ante la proximidad de las elecciones de mitad de mandato de noviembre y en pleno Mundial de fútbol coorganizado por su país.

El viernes arremetió en su red Truth Social contra Irán, acusándolo de haber filtrado información sobre el acuerdo que "no tiene NADA que ver con los términos (...) acordados por escrito".

La agencia de noticias iraní Mehr había publicado lo que presentó como un borrador de protocolo de 14 puntos, en el que se cumplían una serie de condiciones iraníes como el derecho al enriquecimiento de uranio y la liberación de 24.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados en el extranjero.

Versiones divergentes

Washington ha dado otra versión. Según el alto cargo estadounidense, el acuerdo debe conducir a la reapertura de Ormuz, llevar al "desmantelamiento" del programa nuclear iraní y permitir a Estados Unidos recuperar el uranio altamente enriquecido, que sería "destruido" y luego "sacado" del país.

Araqchi abogó por diluir en Irán las reservas de uranio enriquecido al 60%.

Diluirlo a un nivel inferior al 5%, muy lejos del 90% necesario para fabricar una bomba atómica, alejaría la amenaza de un programa nuclear con fines militares.

Estas Unidos e Israel acusan a Teherán de querer dotarse de armas atómicas. La república islámica lo niega.

Sobre los activos, "los iraníes no recibirán dinero y los fondos no se liberarán simplemente con la firma de un acuerdo", insistió en X el vicepresidente estadounidense JD Vance.

Este punto es fundamental para Irán, cuya economía se ve asfixiada por décadas de sanciones.

En cuanto a Líbano, otro frente de las negociaciones, el alto cargo estadounidense indicó que se ha incluido en el acuerdo, tal y como reclamaba Teherán.

Hasta ahora, Estados Unidos había intentado mantener este asunto al margen.

Líbano se vio arrastrado a la guerra el 2 de marzo, cuando el grupo proiraní Hezbolá atacó territorio israelí en apoyo a Irán.

Desde entonces, Israel bombardea el país. El sábado indicó haber atacado en 25 horas "más de 70 sitios" en el sur del país que considera vinculados al grupo chiita.