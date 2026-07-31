Hospital organiza concierto de heavy metal para cumplir el último deseo de un paciente

La iniciativa, impulsada por el personal médico y apoyada por músicos locales, transformó un espacio clínico en un lugar de encuentro donde la música se convirtió en parte del cuidado integral del paciente.

Un hospital de Canadá convirtió una de sus unidades de atención en un escenario de heavy metal para hacer realidad el deseo de un paciente con una enfermedad terminal que anhelaba asistir a un concierto en vivo.

El hecho ocurrió en el Hospital Saint-Vincent, perteneciente a Bruyère Health, en la ciudad de Ottawa. Debido a la gravedad de su estado de salud, el joven, cuya identidad se mantiene en reserva, no tenía la posibilidad de salir del centro médico para disfrutar de un espectáculo musical. Ante esa situación, el equipo asistencial decidió acercarle la experiencia hasta el lugar donde recibía tratamiento.

La propuesta tomó forma gracias a la colaboración entre la capellana clínica Roshene Lawson y Scott McClinton, propietario del reconocido Dominion Tavern de Ottawa. Ambos coordinaron la actividad y lograron que la banda local de heavy metal The Scepter aceptara participar en un concierto muy diferente a cualquier otro, llevando sus instrumentos directamente al hospital para ofrecer una presentación exclusiva.

Lawson compartió posteriormente el significado de la iniciativa y explicó el objetivo del equipo médico al organizar la actividad. _“Algunas veces el deseo de un paciente es ver un concierto de heavy metal. El nuestro no podía ir a uno, así que llevamos el concierto hasta él”_, expresó al relatar cómo nació la idea de convertir un entorno hospitalario en un espacio para la música en vivo.

El concierto se realizó el pasado 21 de julio a la 1:00 de la tarde dentro de las instalaciones del Hospital Saint-Vincent. Fotografías y videos difundidos posteriormente mostraron a los integrantes de The Scepter interpretando varias de sus canciones frente al paciente, acompañado por familiares y trabajadores de la institución, quienes también participaron del momento.

La presentación adquirió un significado aún mayor porque se llevó a cabo pocas horas antes de que la agrupación subiera a otro escenario. Ese mismo día, The Scepter tenía previsto abrir el concierto de la legendaria banda Metal Church en el recinto Overflow Brewing Company, también ubicado en Ottawa. A pesar de ese compromiso profesional, los músicos decidieron priorizar la actividad organizada por el hospital.

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Tras finalizar el concierto, la agrupación expresó públicamente su satisfacción por haber formado parte de la iniciativa. _“Fue un placer para nosotros tocar para los pacientes de Bruyère Health”_, manifestaron los integrantes de la banda, destacando la importancia de compartir su música en un contexto tan especial y diferente al habitual.

La institución médica también agradeció la disposición de los organizadores y de los artistas por contribuir a crear un recuerdo significativo para el paciente y quienes lo acompañaban. En un mensaje publicado tras el evento, Bruyère Health destacó el impacto positivo que tuvo la actividad dentro del hospital. _“Gracias por traer la energía, la música y una experiencia inolvidable al hospital”_, señaló la organización.

Para Ange Habiyambere, gerente de la unidad 5 North, este tipo de acciones reflejan una visión de atención centrada en la persona y no únicamente en el tratamiento médico. Según explicó, conocer las aspiraciones y preferencias de quienes atraviesan enfermedades graves permite ofrecer un acompañamiento más humano durante el proceso de atención.

La responsable de la unidad resumió esa filosofía con un mensaje que ha sido ampliamente compartido tras la iniciativa. _“Les preguntamos a nuestros pacientes qué es importante para ellos y luego hacemos todo lo posible por honrarlo. Vivir bien es parte de la atención”_, afirmó.

La experiencia desarrollada en Bruyère Health se suma a otras iniciativas internacionales enfocadas en cumplir los deseos de personas con enfermedades avanzadas. En los últimos años se han impulsado actividades relacionadas con encuentros especiales, experiencias recreativas y momentos de entretenimiento, como ocurrió recientemente con un aficionado a la saga Grand Theft Auto, quien recibió una respuesta de Rockstar Games después de expresar su deseo de jugar GTA 6 antes de morir.