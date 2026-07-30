Padre del hijo de Aylín Mujica asegura que el vapeo habría causado su muerte

Las declaraciones de Osamu Menéndez , padre de Mauro Menéndez , hijo de la actriz, reabrieron el debate sobre los posibles efectos del vape y los cigarrillos electrónicos en la salud pulmonar.

Tras afirmar que cree conocer la causa que desencadenó el deterioro de su hijo, un especialista invitado al programa La mesa caliente, de Telemundo, explicó qué se sabe hasta el momento sobre el impacto del vapeo y aclaró cuáles son los riesgos respaldados por la evidencia médica disponible.

Durante una entrevista concedida al programa digital La trastienda, Osamu Menéndez compartió su convicción sobre el factor que, según considera, habría contribuido al fallecimiento de Mauro, quien murió a los 32 años. Sus palabras rápidamente generaron reacciones y motivaron una conversación más amplia sobre el uso de dispositivos electrónicos para fumar, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes.

En su intervención, el padre del joven DJ expresó: “Yo sé que una de las cosas que le debe haber provocado la neumonía es esa cosa que están fumando los jóvenes. No fumen eso, yo sé que eso fue lo que lo mató a él”. Sus declaraciones despertaron inquietud en redes sociales y llevaron a que el tema fuera analizado por especialistas en salud.

Con el objetivo de responder a las dudas surgidas tras esas afirmaciones, La mesa caliente invitó al doctor Luciano Fiszer, experto en bienestar integral, quien explicó que la comunidad científica aún estudia las consecuencias del vapeo a largo plazo, debido a que estos dispositivos comenzaron a popularizarse hace relativamente pocos años.

El especialista señaló: “No sabemos exactamente cuáles son los resultados a lo largo plazo del vapeo, no tenemos resultados como tenemos con los cigarrillos de 20, 30 años. El vapeo comenzó como un método para tratar de dejar de fumar, tenía un sabor feo, esto fue aproximadamente en el 2006, y de a poquito fue en realidad mejorándose, se encontró la beta digamos comercial y hoy lamentablemente tenemos un montón de niños, porque son niños que están comenzando a los 13 años, 14 años y comienzan a fumar lamentablemente. El daño no lo sabemos a largo plazo, lo que sí sabemos es que lo que se está consumiendo es un vapor que contiene metales pesados, que contiene sustancias que son muy irritantes para los pulmones, químicos que pueden potencialmente ser cancerígenos también”.

Durante la conversación, la conductora Verónica Bastos consultó si una persona diagnosticada con neumonía, como ocurrió con Mauro, podría experimentar un agravamiento de la enfermedad a causa del uso del cigarrillo electrónico.

Antes de responder, Fiszer aclaró: “En primer lugar quiero aclarar que yo no conozco los detalles de la historia de él, entonces quiero ser muy respetuoso en cuanto a lo que digo”. Posteriormente añadió que “Puede ser”, explicando que el consumo habitual de vapeadores puede provocar alteraciones pulmonares que incrementen la gravedad de determinadas infecciones respiratorias.

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El médico amplió su explicación indicando: “Un paciente que fuma cigarrillos electrónicos puede tener cierto daño crónico en los pulmones que puede hacer que cualquier proceso infeccioso como una neumonía sea más grave”.

También detalló el mecanismo mediante el cual estos dispositivos pueden afectar el sistema respiratorio. Según explicó: “¿Qué es lo que hace el vapeo? De a poquito va afectando los pulmones, irrita, genera inflamación, afecta el sistema inmunológico, afecta a unos pelitos que se llaman cilias que tenemos en la vía aérea que se encargan de llevar hacia fuera todos los químicos, las bacterias, los virus; entonces, imagínate, que si ya de por sí tienes todo esto afectado un proceso infeccioso como una neumonía puede ser muchísimo más grave”.

Fiszer también desmintió una de las creencias más extendidas sobre estos dispositivos al afirmar: “Mucha gente cree que está simplemente fumando agua y en realidad no es así”. Además, añadió: “Puede ser que el vape no tenga nicotina, que es la sustancia que lo hace tan adictivo, pero si no tiene nicotina igualmente estás aspirando todo este tipo de compuestos que son altamente irritantes”.

Finalmente, al ser consultado por Elizabeth Gutiérrez sobre si existen secuelas irreversibles, el especialista respondió: “Pueden haber daños permanentes a partir de la cronicidad, de usar esto a largo plazo”. Aunque evitó establecer una relación directa con el caso de Mauro por desconocer su historial médico, reiteró la importancia de conocer los posibles efectos del vape mientras continúan las investigaciones sobre su impacto en la salud.