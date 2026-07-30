Gerard Piqué disfruta de unas vacaciones con Milan y Sasha mientras Shakira se ve con Antonio de la Rúa

Las recientes apariciones públicas de la artista y el exfutbolista volvieron a captar la atención de los seguidores de la expareja, aunque esta vez por motivos diferentes.

Mientras la cantante colombiana Shakira protagonizaba un nuevo encuentro con Antonio de la Rúa, su antiguo compañero sentimental, el exfutbolista aprovechó los días que comparte con sus hijos para disfrutar de una jornada familiar en PortAventura, uno de los parques temáticos más visitados de España.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a Piqué junto a Milan y Sasha disfrutando de varias atracciones durante sus vacaciones. La escena coincidió con la circulación de fotografías y publicaciones relacionadas con el reencuentro entre Shakira y De la Rúa, situación que volvió a despertar especulaciones entre los seguidores de la artista sobre la relación que ambos mantienen en la actualidad.

Aunque durante los últimos años la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué estuvo marcada por desacuerdos públicos y una intensa atención mediática, distintas apariciones recientes han alimentado la percepción de que ambos mantienen ahora una relación más cordial en lo referente a la crianza compartida de sus hijos. Esa aparente estabilidad ha permitido que cada uno continúe con sus proyectos personales mientras organiza el tiempo de convivencia con los menores.

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En paralelo, el acercamiento entre Shakira y Antonio de la Rúa también ha generado comentarios. La relación entre ambos terminó en 2010, poco antes de que la cantante iniciara su historia con Gerard Piqué. Sin embargo, con el paso del tiempo han vuelto a coincidir en diferentes ocasiones y, según diversas publicaciones, mantienen una relación basada en el respeto y la buena comunicación.

El reciente encuentro entre ambos volvió a alimentar rumores en redes sociales, especialmente porque fueron ellos mismos quienes compartieron imágenes relacionadas con ese momento. No obstante, hasta ahora no existe ninguna confirmación oficial que indique un cambio en la naturaleza de su vínculo más allá de la cercanía que han demostrado públicamente.

Mientras tanto, el exdefensor del FC Barcelona aprovechó el periodo vacacional para realizar una escapada con Milan y Sasha. Los tres fueron vistos disfrutando de las atracciones acuáticas de PortAventura, ubicado en la Costa Dorada, en Tarragona. Según los reportes, el exfutbolista intentó mantener un perfil discreto durante la visita para evitar la exposición de sus hijos ante otros visitantes del parque.

A pesar de esas precauciones, algunos asistentes registraron imágenes de la jornada que posteriormente comenzaron a circular en distintas plataformas digitales. En ellas se observa a padre e hijos compartiendo actividades recreativas durante uno de los periodos de vacaciones que corresponden al acuerdo de custodia establecido entre los dos progenitores.

Uno de los aspectos que más comentarios generó fue la ausencia de Clara Chía, actual pareja de Gerard Piqué. Diversos medios sostienen que la joven no participó en la salida familiar, una circunstancia que volvió a dar pie a especulaciones sobre los acuerdos establecidos entre Shakira y el exfutbolista respecto al entorno de convivencia de Milan y Sasha. Sin embargo, ninguno de los involucrados se ha pronunciado públicamente sobre ese tema ni ha confirmado las versiones difundidas.

En las últimas semanas, tanto Shakira como Piqué han protagonizado diversas noticias relacionadas con su vida personal y familiar. La cantante continúa desarrollando sus proyectos profesionales y mantiene una intensa actividad internacional, mientras que el exjugador combina sus compromisos empresariales con el tiempo que comparte junto a sus hijos.

Las imágenes de Gerard Piqué con Milan y Sasha en PortAventura, sumadas al nuevo encuentro entre Shakira y Antonio de la Rúa, han vuelto a colocar a la expareja en el centro de la conversación digital. Aunque las redes sociales continúan alimentando distintas interpretaciones sobre sus vidas personales, los hechos conocidos muestran que ambos siguen adelante con sus respectivas actividades, manteniendo el foco en su entorno familiar y en las responsabilidades compartidas relacionadas con el bienestar de sus hijos.