BTS renuncia a postular su música a los Grammy 2027

La ausencia de BTS en el proceso de selección para los Grammy 2027 marca un cambio significativo, especialmente después de que la banda retomara sus actividades grupales tras completar el servicio militar obligatorio de sus integrantes en Corea del Sur.

La banda surcoreana BTS, considerada el mayor fenómeno global del K-pop, anunció este miércoles 29 de julio que no presentará su música para ser considerada en los Premios Grammy 2027, una decisión que ha generado sorpresa entre sus seguidores y reavivado el debate sobre los criterios de premiación de la Academia de la Grabación.

El anuncio fue realizado por los propios integrantes a través de una publicación compartida en su cuenta oficial de Instagram, donde explicaron las razones de su decisión.

"Decidimos no participar en los premios Grammy este año. Espero que la música pueda ser escuchada y amada por lo que es, en lugar de ser dividida por región o idioma", señalaron en el mensaje.

De acuerdo con medios especializados y CNN en Español, la decisión estaría relacionada con las nuevas normas anunciadas por la Academia en junio de este año para la edición 2027 de los premios. Entre los cambios destaca la creación de la categoría Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, cuyos criterios establecen que las canciones aspirantes deberán contener un "uso significativo" de un idioma asiático.

Puedes leer: BTS ayudó a una mujer a superar su miedo a volar tras 17 años sin viajar en avión

Aunque la Academia ha señalado que la nueva categoría busca reconocer la creciente influencia de la música asiática a nivel mundial, algunos analistas consideran que la medida podría reforzar la separación de artistas por idioma o región, en lugar de favorecer su competencia en las categorías generales.

En su comunicado, BTS también dedicó un mensaje de agradecimiento a su comunidad de seguidores, conocida como ARMY, por el apoyo constante que ha acompañado al grupo durante su trayectoria.

Un historial de nominaciones sin premio

Desde su primera nominación en 2021, BTS ha sido reconocido en varias ocasiones por los Grammy. El grupo obtuvo nominaciones por temas como "Dynamite", "Butter" y "My Universe", su colaboración con Coldplay, además de ser considerado en categorías como Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo. Sin embargo, pese a su enorme éxito comercial y global, la agrupación nunca consiguió alzarse con un gramófono dorado.

La ausencia de BTS en el proceso de selección para los Grammy 2027 marca un cambio significativo, especialmente después de que la banda retomara sus actividades grupales tras completar el servicio militar obligatorio de sus integrantes en Corea del Sur.

Un fenómeno global

Formado en 2013 por la agencia BigHit Music, BTS está integrado por RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. La agrupación revolucionó la industria musical al convertirse en el primer grupo de K-pop en liderar repetidamente la lista Billboard Hot 100 y llenar estadios en América, Europa y Asia.

Con millones de discos vendidos, récords de reproducciones en plataformas digitales y una influencia que trasciende la música, BTS es considerado uno de los artistas más importantes de la última década, por lo que su decisión de mantenerse al margen de los Grammy 2027 seguramente continuará generando reacciones dentro y fuera de la industria musical.