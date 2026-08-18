Georgina Rodríguez reaparece tras casarse con Cristiano Ronaldo y muestra su nueva vida

La modelo publicó en Instagram un video protagonizado por el futbolista portugués desde la residencia familiar en Riad, acompañado por una frase que rápidamente puso nuevamente a la pareja en el centro de la atención.

Georgina Rodríguez volvió a las redes sociales pocos días después de celebrar su boda con Cristiano Ronaldo y compartió una escena de su nueva etapa como matrimonio.

La publicación supone una de las primeras apariciones de Georgina Rodríguez tras su boda con Cristiano Ronaldo, celebrada una semana atrás después de casi una década de relación. En las imágenes, el delantero aparece nadando en la piscina de la vivienda donde reside la familia en Arabia Saudita.

Rodríguez acompañó la escena cotidiana con un mensaje dedicado directamente al jugador: “Así me despierta mi marido”. La expresión adquirió especial significado por tratarse de una de las primeras ocasiones en las que públicamente se refiere a Ronaldo como su esposo después de haber formalizado su relación.

La modelo compartió el contenido a través de su perfil de Instagram, plataforma en la que supera los 78 millones de seguidores y donde habitualmente muestra aspectos de su vida familiar, viajes, compromisos profesionales y proyectos relacionados con la moda. Esta vez, la publicación permitió observar cómo transcurren los primeros días de la pareja después del matrimonio.

La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se produjo un año después de la pedida de mano y estuvo marcada por una fecha especialmente simbólica. Los dos escogieron el 11 de agosto para darse el ‘sí, quiero’, exactamente diez años después del comienzo de su historia sentimental.

Su relación se remonta al 11 de agosto de 2016 y, desde entonces, ambos han construido una familia mientras sus carreras profesionales han mantenido una importante exposición internacional. El matrimonio representa ahora un nuevo capítulo después de años en los que las posibilidades de una boda despertaron constante interés entre sus seguidores.

La pareja reside actualmente en Riad junto con su familia. El traslado a Arabia Saudita se produjo después de que Cristiano Ronaldo fichara por Al-Nassr, club al que llegó tras finalizar su segunda etapa con el Manchester United. Desde entonces, Georgina ha compartido diferentes momentos de su adaptación a la vida en territorio saudí.

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El breve video publicado después de la ceremonia mantiene precisamente ese escenario como protagonista. Sin recurrir a imágenes de la celebración o detalles adicionales sobre el enlace, Rodríguez optó por mostrar un instante doméstico protagonizado por Ronaldo, reforzando el carácter personal de su regreso a Instagram como mujer casada.

El matrimonio llega después de una relación que ha atravesado diferentes etapas y numerosos cambios profesionales del futbolista. Durante estos diez años, Georgina acompañó a Cristiano en sus períodos en España, Italia, Reino Unido y posteriormente Arabia Saudita, mientras desarrollaba paralelamente su propia carrera pública.

La argentina-española se ha consolidado como una de las personalidades latinas con mayor seguimiento en redes sociales. Además de su exposición vinculada al futbolista, ha construido una presencia propia alrededor de la moda, campañas comerciales y producciones audiovisuales sobre su vida.

Por su parte, Ronaldo continúa desarrollando su carrera deportiva en Al-Nassr y el fútbol saudí, mientras mantiene una de las comunidades digitales más numerosas del mundo. La combinación de sus respectivas audiencias convierte cada publicación relacionada con su vida privada en un contenido de enorme repercusión internacional.

Tras una década juntos y un año de compromiso formal, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comienzan ahora su etapa como marido y mujer. La primera publicación de la modelo después de la boda muestra que, lejos de realizar un anuncio solemne, eligió compartir una escena cotidiana desde su hogar en Riad para presentar públicamente este nuevo momento familiar.