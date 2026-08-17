Avengers: Doomsday revela el poder de Doctor Doom y anticipa una batalla

El adelanto coloca a Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., en el centro del conflicto y ofrece una primera dimensión de la amenaza que enfrentará a algunos de los héroes más poderosos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

El regreso de Downey Jr. supone uno de los mayores giros de la franquicia. Después de encarnar durante más de una década a Tony Stark/Iron Man, el actor reaparece convertido en Victor von Doom, un antagonista cuya fuerza queda establecida desde las primeras secuencias. El villano consigue detener un ataque de Thor y posteriormente convoca desde el suelo a un ejército de Centinelas.

La demostración viene acompañada por una contundente declaración: “El infierno me responde a mí, yo soy Doom”. El avance también muestra enfrentamientos con Magneto, Gambito y Steve Rogers, anticipando una batalla que conectará personajes procedentes de diferentes etapas cinematográficas de Marvel.

Más allá de su capacidad destructiva, el tráiler profundiza en el componente emocional de Doom. Sue Storm aparece afectada por aquello en lo que se ha convertido Victor, mientras una escena muestra al villano sentado solo en su trono. Cerca aparece el retrato de una mujer sosteniendo a un niño, elemento que sugiere una pérdida vinculada con sus motivaciones.

La relación con los Cuatro Fantásticos adquiere especial relevancia. Reed Richards parece conocer previamente al antagonista y lo confronta después de la destrucción de una ciudad: “Victor, ¿hiciste esto?“. Doom, por su parte, plantea una amenaza que amplía el misterio sobre el conflicto multiversal: “Todos ustedes han vivido vidas robadas. Ahora tienen que devolverlas”.

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Dirigida por los hermanos Russo, Avengers: Doomsday reunirá distintas generaciones del universo Marvel. El reparto incluye figuras vinculadas con Avengers y X-Men, además de Chris Evans, Chris Hemsworth, Letitia Wright, Winston Duke, Simu Liu, Pedro Pascal y Vanessa Kirby.

La reaparición de Chris Evans como Steve Rogers constituye otro de los grandes atractivos. El actor adelantó que “será brutal para Steve”, mientras las diferentes apariencias del personaje observadas en el tráiler han impulsado especulaciones sobre líneas temporales o versiones alternativas. Evans señaló además que los directores “siempre encuentran nuevas formas de poner a prueba a Rogers” y definió la historia como “una exploración profunda de su naturaleza y valores”.

La elección de Robert Downey Jr. también provocó teorías entre los seguidores. Un usuario escribió en X: “¡Será una locura total! Imagino que Dr. Doom de la ‘Tierra 828’ será la versión malvada de Tony Stark de la ‘Tierra 616’. ¿Será?”.

Otra interpretación sostiene que Marvel presentará a Victor von Doom como un personaje independiente y no como una variante de Stark. Esa lectura se apoya en su relación previa con Sue Storm y Reed Richards y en la decisión de mantener oculto su rostro. “Me alegra que Marvel no esté recurriendo al truco de la variante de Tony Stark. Que Sue y Reed ya conozcan a Doom y su pasado lo confirma. Por fin los fans tendremos una historia de Doctor Doom como Dios manda”, señaló otro espectador.

Con Robert Downey Jr. convertido en Doctor Doom, el nuevo adelanto posiciona al antagonista como una amenaza física, emocional y multiversal. Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre, reunirá héroes de distintas franquicias mientras prepara un nuevo capítulo decisivo para el futuro del UCM. La producción marcará el regreso de los Russo a los Avengers, reforzando la conexión entre el pasado de Marvel y su futuro.