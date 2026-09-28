Liga de Naciones UEFA resultados| Francia sigue de 'luna de miel' con Zidane. Italia de Mancini se repone

La liga europea de selecciones continuó este lunes con franceses e italianos llevándose los máximos honores.

Francia/Dos partidos y dos victorias por la mínima: la Francia de Zinédine Zidane venció 1-0 en Bélgica este lunes y mantiene un pleno de dos triunfos en su grupo A1 de la Liga de Naciones de la UEFA, donde la Italia de Roberto Mancini goleó 4-1 en Turquía.

El pasado viernes, Zidane y Mancini se habían estrenado con suerte muy diferente en esta nueva etapa de sus carreras, con el primero triunfando en Turquía y el segundo cayendo en casa con Bélgica.

Después de los resultados del lunes en la segunda jornada, Francia lidera el grupo A1 con 6 puntos de 6 posibles, seguida de Bélgica e Italia, cada una con 3, mientras que Turquía cierra todavía con el casillero a cero.

- Olise acude al rescate -

Zidane estuvo a punto de dejar escapar sus primeros puntos porque el partido en el estadio Rey Balduino de Bruselas, a un paso del emblemático Atomium, estuvo a punto de terminar con empate a cero.

Pero en el 88', Michael Olise, que había empezado como suplente por el sistema de rotaciones de Zizou y que había entrado en el césped diez minutos antes, firmó un tanto de bella factura, con una cabalgada desde el centro del campo que concluyó con un disparo raso con la zurda.

"Creo en mis jugadores. Tengo jugadores de gran calidad, que se entienden bien entre sí. Confío en ellos y ellos responden a esa confianza", celebró Zidane.

El viernes, en el triunfo en Turquía, el protagonista había sido Kylian Mbappé al firmar el único gol de ese partido, pero el astro del Real Madrid se lesionó en una rodilla en aquella acción y fue desconvocado por los Bleus para el resto de esta ventana internacional.

En su ausencia, Olise se ganó esta vez los focos y ya solo falta por reivindicarse en el ataque la otra gran figura del tridente, Ousmane Dembélé, también suplente en este partido y que disputó los últimos veinte minutos de partido.

Su oportunidad puede llegar el viernes en la tercera jornada, contra Italia en el Stade de France, al norte de París.

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- Goles contra la crisis -

Los italianos llegarán a ese partido con una cierta sensación de alivio después de la goleada balsámica por 4-1 este lunes ante Turquía en Bursa.

La derrota 2-0 de la primera jornada en Roma ante Bélgica, acompañada de los abucheos de los hinchas, había enrarecido mucho el ambiente.

El triunfo azzurro en Turquía, ante un país con el que nunca perdió en su historia, quedó ya decidido antes del descanso con los tantos de Alessandro Bastoni (9'), Davide Frattesi (22') y Michael Kayode (27').

En la segunda mitad, Baris Alper Yilmaz acortó para los turcos en el 47', antes de que Francesco Pio Esposito firmara el cuarto y definitivo poco después, en el 50'.

"Todos los jugadores hicieron un excelente partido hoy. Fue un encuentro duro y lo abordamos de la manera correcta, manteniéndonos bien arriba en el campo y jugando con agresividad", declaró Mancini a la televisión de su país.

El entrenador de 61 años logra oxígeno ante unos tifosi que todavía no le perdonan cómo se dio el final de su primera etapa como seleccionador italiano, cuando abandonó el equipo de manera repentina a mediados de 2023 para aceptar una oferta muy lucrativa de Arabia Saudita.

- Gyökeres, suma y sigue -

En la Liga B, la segunda categoría de esta competición UEFA, Suecia sigue adelante en busca del ascenso a la élite y sumó un segundo triunfo en otros tantos partidos, esta vez por 3-1 ante Polonia.

Como en el primer triunfo contra Rumanía el pasado viernes, Viktor Gyökeres, atacante del Arsenal inglés, anotó uno de los tantos de los escandinavos, confirmándose como un líder ofensivo del equipo.

Suecia lidera su grupo B4 con 6 puntos, dos más que Bosnia-Herzegovina (4), que ganó por su parte 4-2 en Rumanía.

En el grupo B2 de esa categoría no hubo goles en los dos partidos, tanto el Irlanda del Norte-Hungría como el Georgia-Ucrania terminaron 0-0.

Norirlandeses y ucranianos colideran ahí, cada uno con 4 puntos.