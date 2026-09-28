Conductores de plataformas piden más controles ante robos y muertes durante el servicio

Los representantes del sector esperan que estas solicitudes sean evaluadas y que se puedan adoptar medidas conjuntas entre las plataformas y los conductores para reforzar la seguridad y prevenir nuevos hechos delictivos.

Ciudad de Panamá/Conductores de plataformas digitales de transporte expresaron su preocupación por el incremento de hechos delictivos que, según denuncian, los afectan mientras realizan sus jornadas de trabajo. Aseguran que los robos son recurrentes y que algunos compañeros incluso han muerto durante el ejercicio de esta actividad.

La situación fue planteada este lunes durante una reunión entre representantes de los conductores y directivos regionales de plataformas, quienes solicitaron implementar mayores controles para verificar la identidad de los usuarios.

Entre las principales propuestas está exigir un documento de identificación al momento de crear una cuenta en la plataforma, ya sea cédula o pasaporte, con el objetivo de dificultar la creación de perfiles falsos que, según los conductores, podrían ser utilizados para cometer delitos.

Omar Jaén, presidente de la Unión Nacional de Conductores de Aplicaciones Digitales de Transporte y Similares, señaló que el sector contabiliza alrededor de 30 conductores fallecidos y una persona desaparecida.

“Por tomar medidas entre ambas partes y colaborar para evitar una muerte más. La preocupación en el sector es que no solo hay 30 compañeros muertos y un desaparecido, sino que todos los días hay robos en las plataformas. Solicitamos una identificación válida, alguna cédula o pasaporte”, indicó Jaén.

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Los conductores explican que durante los asaltos no solo está en riesgo su integridad física, sino también los vehículos que utilizan como herramienta de trabajo y principal fuente de ingresos.

Por ello, plantearon a los representantes de la plataforma la necesidad de establecer mecanismos que permitan verificar con mayor rigurosidad a quienes solicitan los servicios y reducir los riesgos asociados a perfiles que no correspondan a la identidad real del pasajero.

Los representantes del sector esperan que estas solicitudes sean evaluadas y que se puedan adoptar medidas conjuntas entre las plataformas y los conductores para reforzar la seguridad y prevenir nuevos hechos delictivos.

Con información de Jessica Román