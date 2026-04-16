Gobierno reglamenta transporte de plataformas digitales y fija nuevas reglas para conductores

Ciudad de Panamá/Tras varios días de reuniones con conductores, el Gobierno dio un paso hacia la regulación del transporte por plataformas digitales con la aprobación de un decreto que establece nuevas reglas para el servicio de taxi de lujo operado a través de aplicaciones, en un intento por ordenar un sector que hasta ahora ha funcionado sin supervisión directa.

La normativa define este servicio como transporte selectivo solicitado mediante tecnologías digitales y establece que deberá operar bajo el control, registro y fiscalización de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), que también tendrá la facultad de fijar tarifas y supervisar su funcionamiento en todo el país.

Por ejemplo, entre las principales disposiciones se incluyen requisitos tanto para conductores como para vehículos.

Cobro electrónico o en efectivo

Certificado de Operación

Condiciones físicas, mecánicas y de comodidad

Antigüedad no mayor de siete años

Capacidad entre cinco y siete pasajeros

Identificación visible del vehículo

Pólizas de seguro correspondientes

Placa y calcomanía de la ATTT

Sobre la certificación de operación, esto entrará a regir a los tres meses de la publicación de este decreto.

Mientras que los conductores tendrán como requisitos:

Ser panameño

Tener licencia tipo E-1

Estar avalado por organización autorizada

Presentar historial de infracciones

Tener récord policivo sin sanciones en los últimos diez años

Sobre el aval de la organización, el decreto indica que también empezará a regir a los tres meses.

El decreto también delimita el papel de las plataformas digitales, que no podrán administrar directamente vehículos y deberán limitarse a funciones de intermediación, mientras que las organizaciones de transporte autorizadas asumirán la responsabilidad operativa.

Además, se establece que el servicio podrá ser pagado tanto en efectivo como por medios electrónicos, ampliando las opciones para los usuarios dentro de un esquema que busca formalizar la actividad.

La Autoridad del Tránsito tendrá un rol central en la implementación de la normativa, con funciones que incluyen la regulación, fiscalización, control y registro de los prestadores del servicio, así como la definición de tarifas basadas en estudios técnicos. Habrá sanciones por operar sin autorización.

Aunque el decreto entra a regir con su promulgación, algunas disposiciones comenzarán a aplicarse tres meses después, lo que abre un periodo de transición para la adaptación de conductores, empresas y plataformas.

Este avance ocurre en un contexto donde días atrás conductores de plataformas digitales sostuvieron conversaciones con el director de la ATTT, Nicolás Brea, en busca de ser regulados e incluidos en el subsidio de combustible.

En Panamá, servicios como Uber, DiDi e InDrive han operado sin una regulación clara ni tarifas avaladas por la autoridad, pese a intentos previos como el decreto 331 de 2017, lo que ha generado tensiones con el sector transporte y cuestionamientos sobre la falta de control estatal. Cabe señalar, que con este nuevo Decreto Ejecutivo de 16 de abril se deroga el Decreto 331.

Lea aquí el nuevo decreto: