34 extranjeros reciben la nacionalidad panameña tras culminar proceso de naturalización

La ceremonia estuvo marcada por presentaciones culturales, entre ellas bailes congos, que emocionaron a los nuevos ciudadanos, muchos de los cuales aseguraron haber esperado durante años para obtener oficialmente la nacionalidad panameña.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 34 extranjeros recibieron este viernes 29 de mayo la nacionalidad panameña durante un acto de juramentación realizado en el Palacio Doctor Belisario Porras de la Gobernación de Panamá, luego de completar el proceso de naturalización.

La ceremonia estuvo marcada por presentaciones culturales, entre ellas bailes congos, que emocionaron a los nuevos ciudadanos, muchos de los cuales aseguraron haber esperado durante años para obtener oficialmente la nacionalidad panameña.

“Me siento superagradecida con Dios, primeramente, porque desde que pisé Panamá quise ser panameña y me siento muy emocionada”, expresó una de las nuevas ciudadanas tras culminar el acto.

Otra extranjera señaló que recibir la nacionalidad representa también un compromiso con el país. “Es tener un compromiso como panameña con mi país, de cuidarlo, protegerlo y estar para él en cualquier momento”, manifestó.

Al ser consultada sobre las razones que la motivaron a tomar esta decisión, indicó que Panamá le ha brindado tranquilidad y estabilidad familiar. “Me ha dado paz, me ha dado un hogar seguro para mi familia”, afirmó.

Entre los nuevos panameños también estuvo un comerciante independiente con más de dos décadas residiendo en el país. “Casi 25 años estamos viviendo acá; mi papá tiene 35 años que vive en Panamá, por eso estamos panameños”, comentó.

Del total de nacionalizados, el grupo más numeroso correspondió a ciudadanos colombianos, con 14 personas, seguido por siete venezolanos y ciudadanos provenientes de India, El Salvador, Rusia, China, Chile, Guatemala, Honduras, República Dominicana y Perú.

Tras la juramentación, los nuevos ciudadanos deberán completar el trámite correspondiente ante el Tribunal Electoral para la obtención de la cédula de identidad personal.

En la actividad participó la gobernadora de Panamá, Omaira “Mayín” Correa, quien reiteró la necesidad de agilizar los procesos de naturalización para evitar que los solicitantes enfrenten trámites prolongados y tediosos.

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Con información de Meredith Serracín