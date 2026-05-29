Ciudad de Panamá/En una acción guiada por el Plan Firmeza del Ministerio de Seguridad Pública, la Policía Nacional de Panamá ejecutó la denominada Operación Dominio en el edificio Dynasty, ubicado en el sector de la 5 de Mayo.

El operativo conjunto, motivado por denuncias de la comunidad, dejó al descubierto actividades comerciales ilícitas y graves indicios de afectación a los derechos humanos dentro del inmueble.