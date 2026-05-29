Congreso sobre el canal de Panamá cierra con llamado a fortalecer la enseñanza de su historia

A lo largo del congreso también se realizaron conversatorios enfocados en la gobernanza canalera, la sostenibilidad de la ruta marítima y el posicionamiento internacional que mantiene Panamá gracias a esta infraestructura estratégica.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Congreso Internacional de Derecho del Canal culmina este viernes con una jornada centrada en los fundamentos legales de la vía interoceánica, su sostenibilidad y los desafíos que enfrenta en el escenario global.

Durante la mañana se desarrollaron diversas ponencias y paneles relacionados con los Tratados Torrijos-Carter, la evolución del régimen jurídico canalero y el futuro del Canal de Panamá dentro del comercio y la geopolítica internacional.

Uno de los participantes fue Adolfo Ahumada, quien formó parte de las negociaciones de los Tratados Torrijos-Carter y destacó la importancia de mantener viva la memoria histórica del Canal a través de la educación.

“Este evento que se ha celebrado hoy, que es el del régimen jurídico del Canal de Panamá, es parte de ese esfuerzo pedagógico que hay que seguir haciendo en la comunidad panameña”, expresó Ahumada.

El expositor señaló que las nuevas generaciones deben conocer el valor histórico y estratégico de la vía interoceánica y continuar fortaleciendo el sentido patriótico en torno al Canal.

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“Ese esfuerzo pedagógico es para todas las generaciones. Nosotros hicimos lo que pudimos en nuestro tiempo. Ahora le toca a los jóvenes seguir haciendo, mejor que como lo hicimos nosotros, con más profundidad y siempre con ese sentido del patriotismo que nunca debe olvidarse”, añadió.

A lo largo del congreso también se realizaron conversatorios enfocados en la gobernanza canalera, la sostenibilidad de la ruta marítima y el posicionamiento internacional que mantiene Panamá gracias a esta infraestructura estratégica.

Se espera que las actividades concluyan durante la tarde de este viernes, luego de varios días de análisis e intercambio entre especialistas, autoridades y participantes nacionales e internacionales.

Con información de Jocelyn Mosquera