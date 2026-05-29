Rescatan a adolescente y detectan posible trata en operativo en edificio de la 5 de Mayo

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional ejecutó la denominada operación Dominio en el edificio Dynasty, ubicado en el sector de la 5 de Mayo. El operativo conjunto, motivado por denuncias de la comunidad, dejó al descubierto actividades comerciales ilícitas y graves indicios de afectación a los derechos humanos dentro del inmueble.

Durante la inspección de las habitaciones, las autoridades sanitarias, municipales y de seguridad confirmaron el decomiso de mercancías de contrabando. Además, se registró la retención de múltiples ciudadanas extranjeras que permanecían en el lugar sin la documentación legal obligatoria.

El registro detallado de la estructura evidenció el funcionamiento de tienditas clandestinas dedicadas a la venta informal de productos sin permisos comerciales ni registros sanitarios.

"Específicamente, hemos encontrado bebidas alcohólicas de diferentes marcas nacionales y extranjeras que van a ser decomisadas por el personal de Aduana. De igual manera, cigarrillos que están siendo vendidos aquí clandestinamente, entre otros artículos de dudosa procedencia", detalló el subcomisionado de la Policía Nacional, Joel Hurtado.

El plano migratorio reveló la situación más crítica de la intervención en la 5 de Mayo. Las autoridades detectaron a un grupo numeroso de mujeres extranjeras con estatus irregular o pasaportes vencidos, encendiendo las alarmas sobre la comisión de ilícitos. La situación empeoró al confirmarse el hallazgo de una menor de edad oculta junto a las adultas.

"Podemos enunciar que hemos encontrado muchas damas de nacionalidad extranjera que no mantienen la documentación en regla... Por ende, ya es un tema que tenemos que ventilar a través de la comisión de trata por la presunción de algún delito que se pueda estar generando aquí. Entre esos, lamentablemente, hemos ubicado una adolescente dentro de una de las habitaciones", puntualizó el subcomisionado Hurtado.

Tras el hallazgo, la Policía de Niñez y Adolescencia junto a la Comisión de Trata de Personas en Panamá activaron los protocolos de protección para salvaguardar a la adolescente. El Ministerio Público continuará las investigaciones correspondientes para deslindar las responsabilidades penales de este caso.

Con información de Hellen Concepción.