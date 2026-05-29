Taylor Swift emociona a una niña de ocho años con inesperado regalo tras un video viral

La cantante volvió a captar la atención de millones de seguidores alrededor del mundo luego de protagonizar un emotivo gesto hacia una niña de ocho años cuya historia se hizo viral en TikTok.

El episodio, que comenzó con un sencillo avión de papel lanzado sobre una cerca entre vecinos, terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más comentadas de los últimos días en redes sociales y medios de entretenimiento.

La protagonista de la historia es Madeline, una menor que decidió enviarle un mensaje a su vecino, el músico Ethan Hayes, después de escucharlo tocar la guitarra desde su casa. De acuerdo con la grabación compartida por Natalie, madre de la niña, la pequeña quería pedirle que interpretara una canción de Taylor Swift, aunque la timidez le impidió acercarse personalmente.

Para hacer llegar la petición, Madeline escribió una nota en una hoja de papel que posteriormente dobló en forma de avión y lanzó por encima de la cerca que separa ambas propiedades. El momento quedó registrado en video y mostró cómo Ethan Hayes recogió el improvisado mensaje antes de leer cuidadosamente la solicitud realizada por la menor.

Minutos después, el joven músico respondió al gesto interpretando una versión acústica de “Love Story”, uno de los temas más emblemáticos de Taylor Swift y una de las canciones más populares dentro de su repertorio. La escena rápidamente comenzó a circular en TikTok y otras plataformas digitales, acumulando cerca de cuatro millones de reproducciones y miles de comentarios positivos de usuarios que destacaron la espontaneidad y ternura del momento.

La viralidad del video terminó llegando hasta la propia Taylor Swift, quien decidió sorprender tanto a Madeline como a Ethan Hayes con un regalo especial. Según informó la revista People, la artista envió una guitarra autografiada para la niña acompañada de una carta escrita a mano. Además, el músico vecino también recibió un instrumento enviado directamente por la cantante estadounidense.

En el mensaje dirigido a Madeline, Taylor Swift explicó que el video le provocó “la sonrisa más grande” y señaló que deseaba regalarle la guitarra “por si algún día quería aprender a tocar”. La cantante concluyó la carta enviándole palabras de cariño a la menor, gesto que incrementó aún más las reacciones positivas alrededor de la historia.

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La respuesta de Madeline al recibir la sorpresa fue sencilla pero significativa. Según detalló People, la niña reaccionó diciendo únicamente “gracias” al enterarse del obsequio preparado por la intérprete de “Shake It Off” y “Blank Space”. Las imágenes del momento también comenzaron a circular ampliamente en redes sociales, donde miles de seguidores destacaron la cercanía que Swift suele mostrar hacia sus admiradores.

Por su parte, Ethan Hayes relató que el equipo de Taylor Swift se comunicó directamente con él después de que el video alcanzara notoriedad en internet. “Me dijeron algo así como: ‘Oye, Taylor vio tu video. Queremos enviarte algo. No se lo digas a nadie hasta que llegue’. Esperaba tal vez un póster firmado o algo así. Y luego nos envió guitarras, ¡es una locura!”, comentó el músico al medio estadounidense.

Hayes también explicó que interpretar canciones a petición forma parte habitual de su actividad musical y agregó que “Love Story” es uno de los temas que frecuentemente mantiene dentro de su repertorio acústico. El joven describió toda la experiencia viral como un momento “muy sano” debido a la enorme cantidad de mensajes positivos que recibió tras la publicación.

La historia se suma a otros gestos públicos que Taylor Swift ha protagonizado durante los últimos años con seguidores y trabajadores relacionados con sus eventos. Durante su exitosa gira The Eras Tour, la artista fue noticia internacional por entregar bonos económicos y propinas a miembros de su equipo y empleados de distintos recintos.

Mientras continúa desarrollando nuevos proyectos musicales y personales, Taylor Swift también mantiene atención mediática por su relación con Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, con quien ha sido vinculada sentimentalmente desde 2023.