Panamá actualiza procedimiento sancionatorio ambiental con nuevas multas y medidas correctivas

La normativa establece procedimientos específicos para casos de reincidencia, duplicando las sanciones cuando corresponda, y mecanismos de cobro coactivo para quienes incumplan el pago de las multas impuestas.

Instalaciones de MiAmbiente / Cortesía: MiAmbiente

El Gobierno Nacional actualizó el procedimiento de sanción por infracciones ambientales mediante un nuevo decreto ejecutivo publicado en la Gaceta Oficial GO. 30534, que subroga el Decreto Ejecutivo No. 5 de 2017. La normativa moderniza los mecanismos de fiscalización, sanción y coordinación institucional para enfrentar de manera más efectiva las afectaciones al ambiente y los recursos naturales.

La nueva reglamentación, resultado de una amplia consulta pública y ciudadana, establece procedimientos más claros para la atención de infracciones en casos de flagrancia, cuando las personas sean sorprendidas por servidores públicos o agentes autorizados en la comisión de una falta. El decreto define criterios específicos para determinar la flagrancia, entre ellos la observación directa, la posesión de instrumentos utilizados en la infracción y la utilización de evidencia digital.

Multas desde 25 dólares hasta varios miles

El decreto tipifica infracciones relacionadas con recursos forestales, hídricos, calidad del aire, áreas protegidas y vida silvestre. Las multas oscilan entre 25 dólares y varios miles de dólares, según la gravedad de la falta. Las sanciones incluyen además el decomiso de bienes, órdenes de restauración ambiental y acciones correctivas de mitigación.

La normativa establece procedimientos específicos para casos de reincidencia, duplicando las sanciones cuando corresponda, y mecanismos de cobro coactivo para quienes incumplan el pago de las multas impuestas.

Reparación ambiental y supervisión regional

El decreto incorpora medidas orientadas a la reparación de los daños mediante acciones de limpieza, reforestación y remediación. Las direcciones regionales de MiAmbiente serán responsables de supervisar el cumplimiento de las acciones correctivas en cada provincia.

La normativa también establece mecanismos para solicitar autorización judicial de ingreso a propiedades privadas cuando sea necesario investigar posibles infracciones, garantizando el respeto de los derechos fundamentales y la proporcionalidad de las actuaciones.

Marco legal de respaldo

Las nuevas disposiciones se fundamentan en la Ley 8 de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente y le otorga facultades sancionatorias; la Ley 287 de 2022, que reconoce a la Naturaleza como sujeto de derechos; y la Ley 371 de 2023, orientada a la protección de las tortugas marinas y sus hábitats.

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