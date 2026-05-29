Operativo 'Racing' refuerza vigilancia en la Cinta Costera

Ciudad de Panamá, Panamá/Unidades de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, con el apoyo de las unidades ALFA y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), desarrollaron un operativo en los sectores de la Cinta Costera 1 y Cinta Costera 3, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y prevenir conductas de riesgo en las vías.

El operativo, denominado “Racing”, incluyó patrullajes, verificaciones preventivas y controles estratégicos en puntos de alta circulación vehicular, lo que permitió una mayor supervisión del comportamiento de conductores y peatones en estas zonas de la ciudad capital.

Durante el despliegue, las autoridades reforzaron la presencia policial en áreas de alta movilidad, con el fin de reducir incidentes y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito.

La Policía Nacional destacó que este tipo de acciones se mantendrán de forma periódica, como parte de la estrategia para preservar el orden público y la seguridad en importantes arterias viales como la Cinta Costera, uno de los principales puntos de tránsito y recreación de la capital.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y colaborar con los operativos, cuyo propósito es salvaguardar la vida de todos los usuarios de la vía pública.