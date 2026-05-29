Más de 3,700 panameños ingresan por primera vez a programas del Mides

La inversión social destinada para las nuevas inclusiones supera el 1.1 millón de dólares, fortaleciendo la atención y protección de las familias en condición de vulnerabilidad.

Ciudad de Panamá, Panamá/3,705 nuevos beneficiarios se incorporaron este jueves a los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), tras la entrega de tarjetas Clave Social encabezada por la ministra Beatriz Carles de Arango, en una jornada realizada en la sede de la Comunidad Apostólica Hosanna.

La actividad permitió la entrega formal de los medios de pago a ciudadanos en condición de vulnerabilidad que ahora pasan a formar parte de los programas 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y Bono Alimenticio Nutricional.

Durante el acto, la ministra Beatriz Carles de Arango destacó el impacto de estas transferencias como un respaldo directo a las familias que más lo necesitan, y reiteró el compromiso institucional de garantizar una atención oportuna y digna.

“Estos programas representan un respaldo directo para miles de familias panameñas que necesitan el acompañamiento del Estado. Nuestro compromiso es seguir trabajando para garantizar una ayuda digna y oportuna a quienes más lo necesitan”, expresó la ministra.

Entre los nuevos beneficiarios hubo personas que afirmaron haber esperado hasta ocho años para acceder a este beneficio social, lo que marcó la emotividad de la jornada.

Del total incorporado, la mayoría corresponde a usuarios de la modalidad de Tarjeta Clave Social, mientras que una menor proporción pertenece a áreas de difícil acceso. Asimismo, el programa 120 a los 65 concentró la mayor cantidad de nuevos ingresos, seguido por Red de Oportunidades, Bono Alimenticio Nutricional y Ángel Guardián.

La inversión destinada para esta nueva población beneficiaria asciende a B/.1,179,120, en el marco de una estrategia que, según datos oficiales, ha permitido la incorporación de más de 11 mil personas a programas sociales durante los primeros 23 meses de gestión.

Los nuevos beneficiarios podrán hacer efectivo el cobro de sus apoyos económicos del 1 al 12 de junio mediante la Tarjeta Clave Social, mientras que en áreas de difícil acceso los pagos se realizarán del 15 al 19 de junio.

El Mides anunció además el fortalecimiento de las jornadas de acción social en todo el país, con actividades que incluyen atención médica, vacunación, orientación social y apoyo agropecuario, con el objetivo de acercar los servicios del Estado a las comunidades más vulnerables.