Detectan a conductores sin saldo en Panapass, sin placas y con deuda circulando en corredores Sur y Norte

Ariel Samudio, jefe de inspectores de la ATTT, explicó que las inspecciones se realizan desde hace varias semanas con el objetivo de que los conductores regularicen su situación tanto con la entidad de tránsito como con ENA.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATT), en conjunto con la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) y la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, mantiene operativos en los corredores Norte y Sur para detectar vehículos que circulan sin saldo en Panapass, sin placas visibles o con irregularidades en su identificación.

Ariel Samudio, jefe de inspectores de la ATTT, explicó que las inspecciones se realizan desde hace varias semanas con el objetivo de que los conductores regularicen su situación tanto con la entidad de tránsito como con ENA.

El funcionario indicó que lo que buscan con estos operativos es llamar a la conciencia de los conductores para que transiten con saldo positivo, tengan el Panapass debidamente instalado y porten una placa visible.

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Según explicó, los sistemas de peaje funcionan mediante la identificación del Panapass y de las placas vehiculares, por lo que circular sin alguno de estos elementos constituye una infracción a las normas de tránsito.

Durante las verificaciones, las autoridades han detectado vehículos sin sticker de Panapass, autos sin placa y conductores con deudas morosas elevadas relacionadas con el uso de los corredores.

Añadió que se está acercando a estas personas a las mesas de trabajo instaladas en el sitio para que puedan conocer cuál es su deuda y realizar el proceso de regularización. Las autoridades informaron que los operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos de los corredores Norte y Sur.

Con información de Hellen Concepción