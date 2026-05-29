Ariel Samudio, jefe de inspectores de la ATTT, explicó que las inspecciones se realizan desde hace varias semanas con el objetivo de que los conductores regularicen su situación tanto con la entidad de tránsito como con ENA.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en conjunto con la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) y la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, mantiene operativos en los corredores Norte y Sur para detectar vehículos que circulan sin saldo en Panapass, sin placas visibles o con irregularidades en su identificación.