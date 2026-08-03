Ministro Chapman anuncia que reemplazarán el sistema e-Tax tras irregularidades en la DGI

El anuncio ocurre después de que se detectara un esquema que, según el ministro, burló durante años los controles de la institución.

Panamá/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció que el actual sistema e-Tax de la Dirección General de Ingresos (DGI) será reemplazado por una plataforma digital más robusta, en la que cada trámite quedará registrado y podrá seguirse paso a paso.

El anuncio ocurre después de que se detectara un esquema que, según el ministro, burló durante años los controles de la institución.

Lo ocurrido en la Dirección General de Ingresos es inaceptable. Fue un esquema que durante años burló los controles y quienes defraudaron al Estado van a responder ante la justicia y ante el país. En eso no hay negociación”, declaró Chapman.

El ministro no precisó cuándo comenzará a funcionar la nueva plataforma, cuánto costará su implementación ni qué mecanismos específicos de seguridad incorporará.

Vamos a reemplazar el sistema de e-Tax que hoy conocemos por una plataforma digital más robusta, donde cada trámite quede registrado y se pueda seguir paso a paso”, anunció.

Chapman agregó que los procedimientos que actualmente se realizan de forma manual serán digitalizados para reducir las posibilidades de manipulación.

Digitalizaremos lo que hoy se hace a mano. Menos espacio para la trampa. Un blindaje tecnológico cuidando el dinero de todos para que cada balboa llegue donde debe”, manifestó.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas defendió, además, el trabajo de la mayoría de los funcionarios de la DGI y sostuvo que las actuaciones investigadas corresponden a un grupo reducido.

“La inmensa mayoría de quienes trabajan en la institución son servidores honestos que cumplen todos los días. No vamos a permitir que la conducta de unos pocos manche el trabajo de muchos”, expresó.

Chapman aseguró que los servicios de la institución continúan funcionando mientras avanza su modernización.

“Los servicios de siempre siguen funcionando y los estamos modernizando para que esto no vuelva a ocurrir”, afirmó.

Previamente, el MEF había anunciado la separación de al menos 12 funcionarios vinculados con las irregularidades, el congelamiento de los trámites de créditos fiscales bajo sospecha y la solicitud de una auditoría a la Contraloría General de la República. Sin embargo, no había establecido un plazo para completar esas medidas ni precisado cuántos trámites fueron suspendidos.