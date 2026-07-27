Fraude millonario en la DGI: Ministro Chapman habla sobre las medidas tomadas; hay 17 funcionarios separados

El ministro Felipe Chapman indicó que se ordenó el congelamiento de créditos fiscales sospechosos, solicitó una auditoría integral a la Contraloría y anunció el uso de inteligencia artificial para auditar cobros como el ITBMS.

Ciudad de Panamá/Tras la detección de una serie de graves irregularidades en la Dirección General de Ingresos (DGI), se realizó en días pasados un operativo para aprehender e iniciar un proceso judicial con una red que operaba desde hace varios años tras vulnerar los filtros de fiscalización estatal. Las investigaciones señalan un fraude de alrededor de 40 millones de dólares.

Ante el impacto sobre los recursos públicos, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ordenó la separación de 17 funcionarios vinculados preliminarmente con las investigaciones y la suspensión inmediata de los expedientes bajo sospecha.

La medida fue dada a conocer por el titular del MEF, Felipe Chapman, quien precisó que esta red de corrupción captó a personal de la institución para burlar los controles del sistema tributario heredado. Para frenar la fuga de dinero público, la administración congeló de forma preventiva los trámites relacionados con créditos fiscales cuestionados.

"Este esquema comenzó hace muchos años, captó funcionarios, burló los controles del sistema que heredamos. Pero no importa cuándo empezó; nos tocó a nosotros enfrentarlo y lo estamos resolviendo", sostuvo el ministro Chapman.

En el ámbito penal y administrativo, Chapman detalló que la lista de involucrados alcanza a unos 17 funcionarios separados, aunque no descartó que la cifra se incremente conforme avancen las pesquisas junto al Ministerio Público y las instancias internas de la DGI.

Asimismo, Chapman solicitó a la Contraloría General de la República la realización de una auditoría integral que brinde un informe independiente sobre las vulnerabilidades y fallas en los procesos de fiscalización.

Como parte de la estrategia para reestructurar la cobranza estatal, el ministerio alista una revisión de impuestos como el ITBMS e integrará herramientas de inteligencia artificial para blindar los trámites tributarios y automatizar los controles.

"De una situación difícil sale esta oportunidad. Nos permite tomar las medidas que este país no ha tomado por años", concluyó Chapman, señalando que las diligencias se desarrollarán bajo el respeto al debido proceso para remitir a los responsables ante la justicia.

Con información de Luis Mendoza.