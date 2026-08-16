MiAmbiente investiga avistamiento irregular: persona nadó cerca de una ballena

La institución dirigió un llamado a operadores turísticos, capitanes, boteros y visitantes para que cumplan las disposiciones establecidas para proteger a las ballenas y sus crías.

Panamá/Una embarcación permanecía próxima al animal con los motores encendidos y equipos de sonido activos. La institución anunció que determinará responsabilidades y posibles sanciones.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) abrió una investigación por un avistamiento irregular de ballenas captado en video, en el que una persona aparece nadando peligrosamente cerca del cetáceo mientras una embarcación permanece próxima con los motores encendidos y equipos de sonido activos.

La institución calificó el hecho como “inaceptable” y recordó que el avistamiento debe realizarse desde la embarcación. Está prohibido lanzarse al agua, nadar o aproximarse a las ballenas.

Las embarcaciones deben mantener una distancia mínima de 250 metros, evitar perseguir o rodear a los animales e impedir cualquier maniobra que interrumpa su desplazamiento. Los motores también deben permanecer apagados o en posición neutral durante la observación.

MiAmbiente adelantó que las diligencias buscarán identificar a los involucrados, establecer responsabilidades y determinar las sanciones correspondientes.

La institución dirigió un llamado a operadores turísticos, capitanes, boteros y visitantes para que cumplan las disposiciones establecidas para proteger a las ballenas y sus crías.

Hasta el momento no se ha precisado dónde ocurrió el hecho ni cuándo fue grabado el video.