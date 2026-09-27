Limpieza de playas: MiAmbiente pide mayor conciencia para evitar que los desechos lleguen a ríos y mares

Durante una jornada de limpieza de playas en Panamá Viejo, el viceministro de Ambiente, Óscar Vallarino, destacó la necesidad de reducir el uso de plástico y mejorar la disposición de los desechos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Ambiente ha realizado más de 30 jornadas de limpieza a nivel nacional durante este año, como parte de las acciones para generar conciencia sobre la contaminación de ríos y mares. Así lo explicó el viceministro de Ambiente, Óscar Vallarino, durante una jornada realizada en el área de Panamá Viejo, en la que participaron miembros de la sociedad civil, empresas, municipios y autoridades.

Vallarino señaló que más de 100 mil toneladas de plástico y otros desechos llegan cada año a los ríos y mares, y que más del 85% llega directamente a los ríos sin ningún tipo de tratamiento. Ante esta situación, hizo un llamado a la ciudadanía a contribuir desde sus hogares y evitar arrojar desechos a las fuentes de agua.

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Sobre los residuos recogidos durante la jornada, explicó que una parte será destinada al reciclaje, mientras que el resto será trasladado a Cerro Patacón con el apoyo de la Autoridad de Aseo. El viceministro destacó que retirar estos desechos de ríos y mares es importante, pero insistió en que el problema requiere también una adecuada disposición de la basura desde su origen.

El funcionario también informó que se están impulsando programas para detener los desechos en las fuentes de los ríos, incluyendo siete ríos del área de la bahía de Panamá. Añadió que en la Asamblea Nacional pasó a primer debate una propuesta para incentivar la colocación de estructuras de retención en los ríos, con el objetivo de evitar que los plásticos lleguen a las costas y al mar.

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Vallarino relacionó la contaminación con otros efectos que alcanzan a las pesquerías y a la salud, al señalar que los microplásticos ya están presentes en lo que consumimos. Por ello, pidió reducir el uso de plástico y mejorar la disposición de los desechos. “Tenemos que poner de nuestra parte”, afirmó, al insistir en que el cuidado de los recursos naturales requiere el compromiso de la ciudadanía.