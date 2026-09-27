Israel no logró 'romper la resistencia' de Hezbolá, afirma su líder

Hezbolá demostró que Israel y sus soldados "fueron incapaces de lograr su objetivo de romper la resistencia, terminar con su existencia, consolidar la ocupación israelí y establecer asentamientos en Líbano", afirmó Qasem.

Beirut, Líbano/El líder del movimiento islamista libanés Hezbolá, Naim Qasem, afirmó este domingo que Israel no logró romper la "resistencia" de este grupo aliado de Irán, durante la conmemoración del fallecimiento de Hasán Nasralá, su predecesor, muerto en 2024 en un ataque israelí.

Hezbolá demostró que Israel y sus soldados "fueron incapaces de lograr su objetivo de romper la resistencia, terminar con su existencia, consolidar la ocupación israelí y establecer asentamientos en Líbano", afirmó Qasem.

El discurso fue retransmitido en pantallas gigantes en un mitin en un suburbio del sur de Beirut que congregó a decenas de miles de personas en torno al mausoleo de Nasralá, muchas con banderas de Hezbolá, de Líbano o de Irán, y también con fotos del difunto líder islamista, observaron periodistas de la AFP.

Hasán Nasralá murió el 27 de septiembre de 2024 en un bombardeo israelí contra un bastión de Hezbolá en el sur de Beirut cuando el grupo estaba en guerra con Israel tras atacar su territorio en apoyo del movimiento islamista palestino Hamás durante la guerra de Gaza.

El conflicto diezmó a Hezbolá, que pocos días después perdió también al sucesor inmediato de Nasralá, Hashem Safiedin, mientras que su ala política quedó mermada y su arsenal casi destruido.

Sin embargo, el grupo se resiste a su desarme y volvió a entrar en conflicto con Israel en apoyo a Irán tras el inicio del conflicto contra Estados Unidos.

Israel respondió con intensos bombardeos en Líbano y ocupó una franja del sur del país. Esta guerra dejó más de 4,300 muertos, según las autoridades de Líbano, y cientos de miles de personas siguen desplazadas.

Líbano llegó a un acuerdo marco con Israel en junio, en negociaciones impulsadas por Estados Unidos que prevén un retiro progresivo de las fuerzas israelíes a condición del desarme de Hezbolá.